قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماحدش يقدر يقرب من مصر| الرئيس السيسي للمصريين: نشعر بكم ونبذل أقصى جهد لتحسين الحال والأوضاع
تعرف علي بدلاء الزمالك أمام بيراميدز
ناصر ماهر وحامد حمدان الأبرز.. بدلاء بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير والبعثة الدبلوماسية
تشكيل المصري لمواجهة انبي في الدوري
تأثيرات الضربات الإيرانية على سعر الذهب في الإمارات.. تفاصيل
هل يجوز للمرأة الصيام وقت الحيض؟ .. داعية: تعاند شرع الله
طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا
البترول: لا خسائر بشرية أو تلوث من حادث اصطدام ناقلة بمنصة بترولية
حالة الطقس غدا .. استمرار انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها وأعضاء البعثة الدبلوماسية
إعلام عبري: مقاتلات أمريكية من طراز إف 15 وإف 22 تحمل ذخائر في الطريق لإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: ليس كل من يحمل المصحف يعيش بالقرآن

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن القرآن الكريم حين يتحدث عن نبي الله يوسف عليه السلام يصفه وصفًا عظيمًا بالإحسان، مشيرًا إلى أن الله تعالى قال عنه: "كذلك نجزي المحسنين"، كما أن كل من تعامل معه كان يقول: "إنا نراك من المحسنين"، وهو وصف جليل في حق نبي من أنبياء الله في ذلك التوقيت.

خالد الجندي: ليس كل من يحمل المصحف يعيش بالقرآن

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، أن القرآن الكريم يمثل أكاديمية كبيرة ومدرسة عظيمة تُخرج مستويات متعددة من الناس في علاقتهم به.

وأوضح أن هناك من يتعامل مع القرآن على أنه بركة فقط، فيضعه عند المخدة لدرء الكوابيس، أو يحمله إلى العزاء طلبًا للرحمة، دون أن تكون له علاقة حقيقية بتدبره أو العمل به، وهناك من يؤمن بأنه كلام الله عز وجل لكنه لم يقرأ منه شيئًا أو يحفظ أو يفهم، بينما يصل آخرون إلى مستوى التدبر والعمل.

وأشار إلى أن من الناس من يبلغ منزلة لا ينام فيها الليل، قائمًا ساجدًا، يرجو الآخرة، فيكون ممن يشفع لهم القرآن يوم القيامة كما في حديث أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد.

وبيّن أن بعض الناس قد يقرأ الآيات ويغتنمها ليقع في فتنة، مستشهدًا بقوله تعالى: "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا"، موضحًا أن القرآن يكون خسارة على من ظلم نفسه.

وتابع مستشهدًا بمطلع سورة آل عمران: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة"، مؤكدًا أن الزيغ هو الميل عن الحق، وأن صاحبه لا يريد الحق وإنما يتبع ما يوافق هواه.

ولفت إلى أن ذكر يوسف عليه السلام يقترن بصفة العفة، موضحًا أن العفة صفة قابضة للنفس تمنعها من الانسياق وراء النزوات، وهي ترك المباح مخافة الوقوع في غير المباح، مستشهدًا بقوله تعالى: "وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى"، مشيرًا إلى أن العفة تمثل تدبيرًا احترازيًا يعصم الإنسان من الوقوع في الرذائل ومهالك التهلكة.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأعلى للشؤون الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

سمير فرج

سمير فرج : إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى.. فيديو

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

ترشيحاتنا

إيران

رويترز: ضربات إسرائيلية تستهدف مستشفى في منطقة شارع غاندي بطهران

إيران

النهضة الفرنسي: إسقاط النظام الإيراني يهدد استقرار المنطقة ويزيد معاناة الشعب

سامح حسين برنامج بركة رمضان

«بركة رمضان».. سامح حسين يمنح 100ألف جنيه لأرملة بالمنيا بعد تعثر مشروعها

بالصور

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد