مرموش وصلاح .. تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد السنغال فى أمم إفريقيا

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم مباراة أمام السنغال.

وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ويخوض الفراعنة اختبارًا صعبًا أمام منتخب السنغال على ملعب ابن بطوطة، في مباراة تنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بحثًا عن بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على الإبقاء على نفس التشكيل الذي خاض مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، بعدما قدم اللاعبون أداءً قويًا حسم به المنتخب تأهله للمربع الذهبي.

ومن المنتظر أن يدخل منتخب الفراعنة اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره نحو اللقب القاري، بعدما تجاوز بنين في دور الـ16، ثم أطاح بكوت ديفوار في ربع النهائي، معتمدًا على

الروح القتالية والانضباط التكتيكي.

كما تحمل المباراة طابعًا ثأريًا للفراعنة أمام السنغال، في ظل الذكريات المؤلمة لمواجهتي نهائي نسخة 2021 وملحق التأهل لكأس العالم، حيث يسعى المنتخب بقيادة حسام حسن لاستعادة الهيبة وتحقيق انتصار معنوي كبير.

في المقابل، بلغ منتخب السنغال نصف النهائي بعد فوزه على السودان في دور الـ16، ثم تخطيه منتخب مالي في ربع النهائي، ويطمح لمواصلة تفوقه في المواجهات الأخيرة أمام مصر، في قمة أفريقية توصف بأنها نهائي مبكر بين اثنين من عمالقة القارة.



