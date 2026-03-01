محمد مرجان: جوهر نبيل بيذاكر كويس وعليه مسئولية كبيرة في وزارة الرياضة

قدم محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي ، التهنئة لجوهر نبيل وزير الرياضة الجديد ، موضحاً أن جوهر نبيل شخصية جيدة و"بيذاكر" كويس قبل دراسة أي ملف.

وتابع محمد مرجان في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان": وزارة الرياضة من أهم الملفات لأنها أمن قومي ..ولابد أن يقوم جوهر نبيل بدراسة كل المشاكل المُثارة في هذا الشأن.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان.