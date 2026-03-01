محمد مرجان: تجربة سيتي كلوب رائعة وحقق نجاحات كثيرة واستفدت من عملي في الأهلي

قال محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي ، أنه خاض تجربة جيدة للغاية ومُمتعة على مدار السنوات الماضية من خلال نادي سيتي كلوب ، موضحاً أنه عمل مع مجموعة جيدة في هذا النادي إلى أن نجح في قيادة النادي للفوز بميدالية ذهبية على مستوى الجمهورية في رياضة الجودو.

وتابع محمد مرجان في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان": تعلمت كثيراً من عملي في الأهلي ، وهذا ساعدني في تجربة سيتي كلوب التي أراها ناجحة وتُعد مشروعاً وطنياً.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك