استعدادًا لافتتاحها.. محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال تجهيز مقر صيدلية الإسعاف

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مقر صيدلية الإسعاف الجاري تنفيذها لأول مرة بالمحافظة؛ لتوفير خدمة علاجية متميزة على مدار ٢٤ ساعة، وتوفير الأدوية النادرة والناقصةو أدوية أمراض الأورام.

ورافق المحافظ، خلال التفقد، محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز ، والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

و تابعت المحافظ وصول التجهيزات اللوجيستية اللازمة، استعدادًا للافتتاح عقب عيد الفطر المبارك، مؤكدةً على التواصل والتنسيق المتواصل مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لإنهاء كافة الإجراءات؛ حرصًا من المحافظة على التيسير على المرضى والمواطنين وتخفيف المشقة عنهم بتلبية الاحتياج للأدوية النادرة.