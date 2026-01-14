بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان الفراعنة حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

القناة الجزائرية الأرضية

القمر نايل سات، التردد 11680، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.



قناة RTS1 السنغالية

القمر Eutelsat 9B، التردد 11881، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.



القناة المغربية الأرضية

القمر نايل سات، التردد 11157، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3.



القنوات المشفرة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تنقل المباراة أيضا عبر قنوات beIN SPORTS MAX، وتحديدا:

beIN SPORTS MAX 1 على التردد 10810، استقطاب عمودي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.



beIN SPORTS MAX 2 على القمر سهيل 2 عند التردد 10850، بنفس إعدادات البث.