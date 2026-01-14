محافظ الغربية: مصر تحظى بثقة كبيرة في المحيطين العربي والإقليمي

هنأ اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت على هامش انطلاق أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والمنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية وقيادتها في المحيطين العربي والإقليمي.

تهنئة محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز يُعد تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والعمل المؤسسي الجاد، ويجسد المكانة المرموقة التي وصلت إليها مصر في ملفات الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن تولي شخصية مصرية هذا المنصب الرفيع يعكس تقدير الدول العربية للرؤية المصرية المتوازنة وقدرتها على قيادة العمل العربي المشترك بكفاءة ومسؤولية.

وثمّن اللواء أشرف الجندي الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه القيادة السياسية الرشيدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين الكوادر المصرية المؤهلة وفتح آفاق أوسع أمامها لتمثيل الدولة المصرية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، لافتًا إلى أن هذا النجاح يؤكد حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان وبناء قيادات قادرة على التأثير وصنع الفارق، ويعكس في الوقت ذاته قوة الحضور المصري واحترامه على الساحة العربية.

وأعرب محافظ الغربية عن خالص تمنياته للدكتور أشرف صبحي بدوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، مؤكدًا ثقته في قدرته على تحقيق مزيد من التقدم والارتقاء بالعمل العربي المشترك في مجال الشباب والرياضة، والتوسع في تعزيز المشاركة الدولية، وبناء شراكات فاعلة مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والأممية، بما يسهم في ترسيخ دور الرياضة كأداة فاعلة للتنمية المستدامة، ونشر ثقافة السلام، وتعزيز الاندماج الاجتماعي بين شعوب المنطقة.