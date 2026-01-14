قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: مصر تحظى بثقة كبيرة في المحيطين العربي والإقليمي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

هنأ اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت على هامش انطلاق أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والمنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية وقيادتها في المحيطين العربي والإقليمي.

تهنئة محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز يُعد تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والعمل المؤسسي الجاد، ويجسد المكانة المرموقة التي وصلت إليها مصر في ملفات الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن تولي شخصية مصرية هذا المنصب الرفيع يعكس تقدير الدول العربية للرؤية المصرية المتوازنة وقدرتها على قيادة العمل العربي المشترك بكفاءة ومسؤولية.

تحسين خدمات المواطنين 

وثمّن اللواء أشرف الجندي الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه القيادة السياسية الرشيدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين الكوادر المصرية المؤهلة وفتح آفاق أوسع أمامها لتمثيل الدولة المصرية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، لافتًا إلى أن هذا النجاح يؤكد حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان وبناء قيادات قادرة على التأثير وصنع الفارق، ويعكس في الوقت ذاته قوة الحضور المصري واحترامه على الساحة العربية.

دعم وزارة الشباب والرياضة 

وأعرب محافظ الغربية عن خالص تمنياته للدكتور أشرف صبحي بدوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، مؤكدًا ثقته في قدرته على تحقيق مزيد من التقدم والارتقاء بالعمل العربي المشترك في مجال الشباب والرياضة، والتوسع في تعزيز المشاركة الدولية، وبناء شراكات فاعلة مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والأممية، بما يسهم في ترسيخ دور الرياضة كأداة فاعلة للتنمية المستدامة، ونشر ثقافة السلام، وتعزيز الاندماج الاجتماعي بين شعوب المنطقة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تهنئة وزير الشباب والرياضة منصب عربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

مدحت شلبي

«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي

ترشيحاتنا

بورصة عمان

بورصة عمان تغلق التداولات عند 11.9 مليون دينار.. مع تراجع طفيف للمؤشر

قادة إيران

طهران تؤكد تعليق الاتصالات مع واشنطن .. ومصر وتركيا والمملكة تثني ترامب عن الحرب

الأونروا: العائلات النازحة في غزة تواجه صعوبات للحصول على مياه شرب نظيفة

الأونروا: العائلات النازحة في غزة تواجه صعوبات للحصول على مياه شرب نظيفة

بالصور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد