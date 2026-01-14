خدوها مني.. عمرو الدردير يتوقع نتيجة مباراة منتخب مصر و السنغال

توقع الاعلامي عمرو الدردير نتيجة مباراة منتخب مصر و السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا .

و كتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. :خودها من عمرو الدردير مصر هتكسب 2 صفر .

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال، اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

كان الفراعنة قد حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.



مواجهة صلاح وماني دائما تكون حافلة باللحظات الحاسمة، حيث تفوق ماني في كثير من المواقف المصيرية.

يذكر أن السنغالي يتفوّق على صلاح من حيث الإنجازات الدولية، إذ يشارك في نسخته السادسة من البطولة مقابل الخامسة لصلاح، وقد تواجه الثنائي في نهائيين سابقين.

ومن أبرز المواجهات نهائي 2021، عندما سجّل ماني ركلة الترجيح الحاسمة لتمنح السنغال لقبها الأول، بعد أن أضاع صلاح ركلة حاسمة في الوقت الأصلي.