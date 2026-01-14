مهاجم السنغال: مباراة منتخب مصر فخ.. وسنحاول تحقيق الفوز

علق حبيب ديالو، مهاجم منتخب السنغال، على مواجهة منتخب مصر الوطني مساء اليوم، الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، الأربعاء، منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب السنغال فى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال مهاجم منتخب السنغال، فى تصريحات صحفية: “نحن نعرف المصريين جيداً، ونعرف كيف يلعبون وكيف يدارون مبارياتهم”.

وأضاف مهاجم منتخب السنغال: “مثل هذه اللقاءات قد تكون مباريات فخ.. نحن نعلم أن المصريين يتواجدون هنا لمحاولة التأهل تماماً مثلنا، لذا سنحاول بذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز”.

وتأهل منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن، إلى نصف نهائي كان 2025 بعد الفوز على نظيره منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين.