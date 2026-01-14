قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
مأساة بطولية.. قطار يدهس موظف محكمة بعدما أنقذ طفلة|وشاهد عيان يروي التفاصيل
وقف نزيف الدماء.. مصر ترأس الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي

منتخب مصر
منتخب مصر

تتجه أنظار الجماهير المصرية فى السابعة مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب " ابن بطوطة " بمدينة طنجة حيث يخوض منتخب مصر واحدة من أصعب مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عندما يواجه منتخب السنغال في نصف النهائي في لقاء تحيط به حسابات معقدة فنيا وتحكيميا ونفسيا وفقًا لرؤية عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين.

مصطفى محمد كلمة السر

البداية كانت مع محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق الذي أكد أن مواجهة السنغال تختلف تمامًا عن مباراة كوت ديفوار سواء من حيث الأسلوب أو طريقة اللعب.

ويرى عبد الجليل أن المنتخب السنغالي يمتلك خبرات قارية أكبر ولن يندفع هجوميًا أو يمنح المساحات كما فعل منتخب كوت ديفوار وهو ما يفرض على الجهاز الفني لمنتخب مصر التعامل بحذر شديد.

وأوضح أن حسام حسن نجح في مفاجأة كوت ديفوار بالضغط المبكر وتسجيل هدف سريع لكنه توقع أن يكون السيناريو مختلفًا أمام السنغال حيث سيكون التأمين الدفاعي والهدوء في بناء اللعب عنصرين أساسيين.

وأشار عبد الجليل إلى أن التشكيل لن يشهد تغييرات كبيرة مع توقعه أن يكون لمصطفى محمد دور مؤثر خلال الشوط الثاني سواء من خلال استغلال الكرات العرضية أو الضغط على دفاع المنافس مؤكدًا أن اللاعب قد يكون ورقة حاسمة في لحظات الحسم.

كما شدد على أن منتخب السنغال رغم قوته يشعر دائمًا بالرهبة عند مواجهة مصر بسبب التاريخ والخبرات المتراكمة للفراعنة في البطولات الإفريقية.

الحكم خطر لا يقل عن المنافس

من جانبه أطلق أحمد حسام " ميدو " نجم الزمالك السابق تحذيرًا واضحًا للاعبي منتخب مصر قبل اللقاء لكن هذه المرة لم يكن التحذير فنيًا بقدر ما كان تحكيميًا.

وأكد ميدو أن حكم المباراة معروف بالإكثار من إشهار البطاقات الصفراء وهو ما يستوجب من اللاعبين التحلي بأقصى درجات التركيز والانضباط خاصة في ظل وجود عدد من العناصر المهددة بالإيقاف.

وشدد ميدو على أن أي بطاقة غير محسوبة قد تحرم المنتخب من لاعب مؤثر في المباراة النهائية حال التأهل مطالبًا اللاعبين بالابتعاد عن الاعتراضات والانفعالات الزائدة والتركيز فقط على تنفيذ التعليمات الفنية داخل الملعب.

وأوضح أن الحكم سبق له إدارة مباراة منتخب مصر أمام بنين وشهدت توزيع إنذارات عديدة ما يستدعي التعامل بذكاء شديد مع كل التحامات المباراة أمام السنغال.

حسام حسن لن يغامر

أما بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق فركز في تحليله على الجانب النفسي والشخصية القيادية داخل منتخب السنغال مؤكدًا أن ساديو ماني يمثل القائد الفعلي للفريق وصاحب التأثير الأكبر داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح التابعي أن لاعبي السنغال يلتزمون بتعليمات ماني بشكل واضح ما يمنح الفريق قوة ذهنية كبيرة لكنه في الوقت نفسه شدد على أن حسام حسن يدرك هذه التفاصيل جيدًا ولن يغامر هجوميًا.

وأشار إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر يملك ثقة كبيرة في لاعبيه ويحرص دائمًا على بث هذه الثقة عبر تصريحاته حتى لو كان يشعر ببعض القلق المشروع خلف الكواليس وهو أمر طبيعي قبل المواجهات الكبرى.

وأكد التابعي أن منتخب السنغال يضع حسابًا خاصًا لمصر ويدرك صعوبة اللقاء لافتًا إلى أن دور محمد صلاح سيكون محوريًا سواء في قيادة الفريق داخل الملعب أو في استغلال نقاط ضعف المنافس.

واختتم التابعي حديثه بالإشادة بإمام عاشور معتبره أحد العناصر الفارقة في تشكيلة الفراعنة مشيرًا إلى أن اللاعب كان سيظهر بصورة أقوى لو حصل على إعداد أفضل قبل البطولة لكنه يظل من أبرز مفاتيح اللعب في وسط الملعب.

منتخب مصر ملعب ابن بطوطة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 منتخب السنغال مصطفى محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

المظاهرات في إيران

استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران

ترشيحاتنا

النائب وحيد قرقر ، رئيس نقل النواب

وحيد قرقر رئيسا لنقل النواب.. شلبي ومصيلحي وكيلان.. والدربي أمينا للسر

النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب

برلماني: إدراج فروع الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية تأكيد دولي لسلامة الرؤية المصرية

النائب عمر جمال الغنيمي، عضو مجلس النواب ولجنة الإسكان

الغنيمي: خبرة برلمانية تمتد لعشر سنوات لدعم العدالة الاجتماعية في ملف الإسكان

بالصور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

مصنع
مصنع
مصنع

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد