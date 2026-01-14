تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي

تتجه أنظار الجماهير المصرية فى السابعة مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب " ابن بطوطة " بمدينة طنجة حيث يخوض منتخب مصر واحدة من أصعب مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عندما يواجه منتخب السنغال في نصف النهائي في لقاء تحيط به حسابات معقدة فنيا وتحكيميا ونفسيا وفقًا لرؤية عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين.

مصطفى محمد كلمة السر

البداية كانت مع محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق الذي أكد أن مواجهة السنغال تختلف تمامًا عن مباراة كوت ديفوار سواء من حيث الأسلوب أو طريقة اللعب.

ويرى عبد الجليل أن المنتخب السنغالي يمتلك خبرات قارية أكبر ولن يندفع هجوميًا أو يمنح المساحات كما فعل منتخب كوت ديفوار وهو ما يفرض على الجهاز الفني لمنتخب مصر التعامل بحذر شديد.

وأوضح أن حسام حسن نجح في مفاجأة كوت ديفوار بالضغط المبكر وتسجيل هدف سريع لكنه توقع أن يكون السيناريو مختلفًا أمام السنغال حيث سيكون التأمين الدفاعي والهدوء في بناء اللعب عنصرين أساسيين.

وأشار عبد الجليل إلى أن التشكيل لن يشهد تغييرات كبيرة مع توقعه أن يكون لمصطفى محمد دور مؤثر خلال الشوط الثاني سواء من خلال استغلال الكرات العرضية أو الضغط على دفاع المنافس مؤكدًا أن اللاعب قد يكون ورقة حاسمة في لحظات الحسم.

كما شدد على أن منتخب السنغال رغم قوته يشعر دائمًا بالرهبة عند مواجهة مصر بسبب التاريخ والخبرات المتراكمة للفراعنة في البطولات الإفريقية.

الحكم خطر لا يقل عن المنافس

من جانبه أطلق أحمد حسام " ميدو " نجم الزمالك السابق تحذيرًا واضحًا للاعبي منتخب مصر قبل اللقاء لكن هذه المرة لم يكن التحذير فنيًا بقدر ما كان تحكيميًا.

وأكد ميدو أن حكم المباراة معروف بالإكثار من إشهار البطاقات الصفراء وهو ما يستوجب من اللاعبين التحلي بأقصى درجات التركيز والانضباط خاصة في ظل وجود عدد من العناصر المهددة بالإيقاف.

وشدد ميدو على أن أي بطاقة غير محسوبة قد تحرم المنتخب من لاعب مؤثر في المباراة النهائية حال التأهل مطالبًا اللاعبين بالابتعاد عن الاعتراضات والانفعالات الزائدة والتركيز فقط على تنفيذ التعليمات الفنية داخل الملعب.

وأوضح أن الحكم سبق له إدارة مباراة منتخب مصر أمام بنين وشهدت توزيع إنذارات عديدة ما يستدعي التعامل بذكاء شديد مع كل التحامات المباراة أمام السنغال.

حسام حسن لن يغامر

أما بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق فركز في تحليله على الجانب النفسي والشخصية القيادية داخل منتخب السنغال مؤكدًا أن ساديو ماني يمثل القائد الفعلي للفريق وصاحب التأثير الأكبر داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح التابعي أن لاعبي السنغال يلتزمون بتعليمات ماني بشكل واضح ما يمنح الفريق قوة ذهنية كبيرة لكنه في الوقت نفسه شدد على أن حسام حسن يدرك هذه التفاصيل جيدًا ولن يغامر هجوميًا.

وأشار إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر يملك ثقة كبيرة في لاعبيه ويحرص دائمًا على بث هذه الثقة عبر تصريحاته حتى لو كان يشعر ببعض القلق المشروع خلف الكواليس وهو أمر طبيعي قبل المواجهات الكبرى.

وأكد التابعي أن منتخب السنغال يضع حسابًا خاصًا لمصر ويدرك صعوبة اللقاء لافتًا إلى أن دور محمد صلاح سيكون محوريًا سواء في قيادة الفريق داخل الملعب أو في استغلال نقاط ضعف المنافس.

واختتم التابعي حديثه بالإشادة بإمام عاشور معتبره أحد العناصر الفارقة في تشكيلة الفراعنة مشيرًا إلى أن اللاعب كان سيظهر بصورة أقوى لو حصل على إعداد أفضل قبل البطولة لكنه يظل من أبرز مفاتيح اللعب في وسط الملعب.