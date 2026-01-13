إبراهيم هلهول: صعود منتخب مصر للمربع الذهبي إنجاز كبير وفرحة لكل المصريين

أكد كابتن إبراهيم هلهول، مدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن صعود منتخب مصر للمربع الذهبي يعد إنجازًا كبيرًا وعظيمًا يبعث الفرح في نفوس المصريين كافة.

وأوضح هلهول أن المباراة المقبلة في نصف النهائي تجذب اهتمام الجميع، وأن دعم الكابتن حسام حسن والجهاز الفني واللاعبين كان العامل الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن كابتن حسام حسن يتأخر عن قيادة المنتخب لمدة 10 سنوات، وأن حضوره اليوم يمثل فرصة لصناعة التاريخ وليس مجرد وظيفة عابرة، مشيدًا بما يقدمه على المستوى الفني والنفسي مع اللاعبين.

وأشاد هلهول بعلاقته الطويلة مع حسام حسن، حيث تابع تدريباته منذ أيامه مع نادي المصري، مشيرًا إلى تأثيره الكبير على لاعبي المنتخب.

وتطرق إبراهيم هلهول إلى الأداء الفردي للاعب محمد صلاح، مؤكدًا أن حسام حسن نجح في التعامل معه باحترافية عالية، ما رفع مستوى الفريق ككل.

واختتم هلهول حديثه بالتأكيد على صعوبة مباراة نصف النهائي، مشيرًا إلى ثقة بعض لاعبي الخصم الزائدة، لكنه أعرب عن ثقته بعزيمة اللاعبين وروح الجماعة في الفريق المصري، مؤكدًا أن المنتخب قادر على الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق الفوز، معربًا عن دعمه الكامل للفريق في هذه البطولة التي تمثل تحديًا كبيرًا ومصدر فخر لكل المصريين.

