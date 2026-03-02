خبير: اغتيال علي خامنئي قد يشعل صراعًا عالميًا.. وتحذير من موجة إرهاب في الغرب وسيناريو لإسقاط النظام الإيراني

قال العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، إن علي خامنئي كان رمزا شيعيا لغالبية الشيعة في العالم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لاغتيال المرشد الذي قد يشعل الصراع الديني بالعالم.

تنفيذ عمليات إرهابية

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» قائلا: «سيكون هناك ضوء أخضر لتنفيذ عمليات إرهابية في الغرب، والصراع سينتقل إلى العالم من إيران، ما يعني أن هناك تداعيات سلبية على المنطقة».

وواصل: «هناك رغبة أمريكية - إسرائيلية لإسقاط دولة إيران من حيث النظام، والضربات حاولت تدمير البنية التحتية الصاروخية للحرث الثوري الإيراني».

الضربات الإيرانية على الخليج

واختتم قائلا: «أمريكا تسعى إلى البحث عن شخص متوافق مع سياستها لحكم إيران كما حدث في فنزويلا، والضربات الإيرانية على الخليج تعد عدوانا».



