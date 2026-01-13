لاعب الفراعنة السابق يكشف نقاط ضعف الفراعنة أمام السنغال في أمم أفريقيا

كشف وليد عبد اللطيف، لاعب منتخب مصر السابق، أن منتخب مصر قادر على هزيمة السنغال في مواجهة الغد بربع نهائي أمم أفريقيا 2025.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مشكلة لدى منتخب مصر في الكرات العرضية ولذا يجب التركيز عليها في ظل الأطوال التي يتميز بها فريق السنغال.

ولفت إلى أن لاعبي منتخب مصر يعرفون بعض ويلعبون سويا في الدوري والعلاقة بينهم طبيعي ولكن هناك قلق من علاقة حسام حسن مع بعض اللاعبين بسبب تصريحاته عن المحترفين.

وأكد وليد عبد اللطيف، لاعب منتخب مصر السابق، أن هناك حالة حب وإصرار بين لاعبي الفراعنة وهذا يرجع للكابتن حسام حسن في ظل الأجواء التي كانت مشحونة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن حسام حسن اسم كبير وتاريخ كبير في الكرة الأفريقية ويمتلك خبرات كبيرة ويحترم الناس كلها وهذه من أخلاقه ولكنه يريد الفوز على منافسيه، وهو مضغوط كبير خلال الفترة الأخيرة.

واستطرد أنه سيكون هناك تحدي بين محمد صلاح وساديو ماني لكونهما أسماء كبيرة وعندهم تاريخ وكانا زملاء في ليفربول وحاليا يلعبان ضد بعض كل مع منتخب بلاده، متوقعًا أن يفوز الفراعنة على السنغال بنتيجة هدفين لواحد.

