تأهل شباب من المدينة الباسلة للمنافسات النهائية لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

سجلت مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني حدثاً استثنائياً في نسختها الحالية، حيث نجح اثنان من براعم المحافظة في الوصول إلى المنافسات المحلية النهائية المؤهلة للعالمية، وسط إشادة واسعة بإصرارهم وعزيمتهم التي لا تلين.



​تألق المتسابق مروان سالم عبد الفتاح - 14 سنة، طالب بمعهد سالم عبد الهادي، وزميله محمد عبد الله أحمد - 16 سنة، طالب بمعهد الزهور النموذجي، بانتزاع مقاعدهم في التصفيات النهائية المؤهلة للتمثيل الدولي، أظهر البطلان روحاً قتالية وإصراراً منقطع النظير خلال مراحل التصفيات، مما يعكس جودة التعليم الأزهري في المحافظة وحرص هؤلاء الشباب على رفع اسم بورسعيد في المحافل القرآنية الكبرى.

​تستعد محافظة بورسعيد لإسدال الستار على المنافسات المحلية اليوم، تمهيداً لانطلاق النسخة الدولية الكبرى في 30 يناير 2026 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم كامل من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة.

​تشهد النسخة التاسعة، التي تحمل اسم القارئ الراحل الشيخ محمود علي البنا، مشاركة ضخمة تضم 32 دولة يمثلها 42 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون جميعاً تحت إشراف لجان تحكيم تضم نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف وأساطير الإنشاد الديني.

​أوضح الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي للمسابقة، أن الجولات الختامية ستحسم غداً أسماء المتأهلين رسمياً، حيث يتم تصعيد صاحب المركز الأول من كل قسم لتمثيل مصر دولياً، وأشار مصيلحي إلى أن المسابقة ليست مجرد تنافس في الحفظ، بل هي تظاهرة ثقافية وسياحية، حيث تتضمن جولات دعائية لتنشيط السياحة في بورسعيد، وحفلين كبيرين للافتتاح والختام سيتم نقلهما عبر التلفزيون المصري.

و​تتزامن انطلاقة الفعاليات مع بث صلاة الجمعة من قلب بورسعيد احتفاءً بهذا الحدث العالمي، بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين.