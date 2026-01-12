تابع اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي ، بمناطق التعاونيات وقبضايا والـ5000 وحدة سكنية ، وعثمان بن عفان ومنطقة بلال بن رباح، والتي استهدفت محال بيع الخردة و فرز القمامة والمخلفات لمجابهة تلك الظاهرة السلبية ومحاولة التصدي لها .

غلق وتشميع 8 محال لبيع وفرز الخردة بزهور بورسعيد ومصادرة موازين وأجولة

جاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة مجابهة ظاهرة انتشار النباشين وفارزي القمامة للحفاظ علي نظافة البيئة والشوارع وخلوها من القمامة والمخلفات.

وأكد رئيس حي الزهور عن حملة اليوم اسفرت عن غلق وتشميع 8 محال لبيع وفرز الخردة والمخلفات ، ومصادرة موازين وأجولة تحوي خردة ومخلفات ، مشيرا إلى انه تم التنبيه علي اصحابها بتنفيذ القانون وعدم مخالفته .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي ،والحفاظ علي المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.