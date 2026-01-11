نجاح إجراء تدخل علاجي دقيق في مستشفى السلام بورسعيد باستخدام تقنية الحقن والغلق الشرياني الكيميائي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح إجراء تدخل علاجي دقيق بقسم الأشعة التداخلية بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، باستخدام تقنية الحقن والغلق الشرياني الكيميائي (Chemoembolization) لعلاج حالة سرطان أولي بالكبد، وذلك في إطار تطوير الخدمات الطبية التخصصية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا الإجراء المتقدم يعكس قدرة مستشفيات الهيئة على تقديم أحدث أساليب العلاج وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الأشعة التداخلية تمثل أحد أهم محاور العلاج الحديث لأورام الكبد، لما توفره من تدخلات دقيقة وفعّالة تقلل من المضاعفات وتحسن فرص السيطرة على المرض.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن تكلفة هذا النوع من التدخلات العلاجية الدقيقة خارج مظلة التغطية الصحية الشاملة تتجاوز 400 ألف جنيه، في حين لم تتحمل المريضة سوى 482 جنيهًا فقط كنسلة مساهمة، شملت تكاليف الإقامة وكافة الخدمات الطبية المقدمة، بما يعكس الدور المحوري للمنظومة في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وضمان إتاحة أحدث أساليب العلاج وفق أعلى معايير الجودة دون تحميل المرضى أعباءً مادية.

وأوضح الدكتور أحمد حسن سالم، مدير فرع هيئة الرعاية ببورسعيد أن الحالة تعود لمريضة تعاني من ورم سرطاني أولي بالفص الأيمن من الكبد، حيث خضعت لتقييم طبي شامل شمل الأشعة التلفزيونية والأشعة المقطعية ثلاثية المراحل، وعلى ضوء النتائج تم اتخاذ القرار الطبي بالتدخل العلاجي من خلال الحقن المباشر للمادة الكيماوية داخل الورم، مع غلق الشريان المغذي له باستخدام مادة الليبيدول عبر قساطر شريانية متناهية الصغر.

وأضاف أن العملية أُجريت بنجاح تام، وأسهمت في السيطرة على الورم وتقليل نشاطه، وخرجت المريضة بحالة صحية مستقرة مع تحسن ملحوظ، على أن تستكمل المتابعة الطبية الدورية من خلال العيادات الخارجية.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك نخبة من الكوادر الطبية المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى لإجراء التدخلات الدقيقة وعالية المهارة، وقد تحقق نجاح التدخل على يد فريق طبي ضم نخبة من المتخصصين في الأشعة التداخلية، شملت الأستاذ الدكتور إبراهيم العدل، استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة، والدكتور يوسف حمروش، أخصائي الأشعة التداخلية والقسطرة، والدكتور إسحاق مصطفى، طبيب زمالة أشعة تداخلية، والدكتور محمد عادل، طبيب زمالة أشعة تداخلية، إلى جانب فريق فني وتمريضي متميز ضم فني القسطرة الأستاذ أحمد أيمن، وهيئة تمريض القسطرة الأستاذة ندى ، والأستاذة يوستينا ، وذلك تحت الإشراف المباشر للدكتور محمد حامد، مدير مستشفى السلام.