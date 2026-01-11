ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء أمام مجمع بريد بورسعيد

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء ضياء زامل من ضبط المتهمين بالتشاجر أمام مجمع بريد بورسعيد الرئيسي بإستخدام أسلحة بيضاء مما اثار زعر المواطنين

كانت صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت فيديو لمجموعة من الشباب يتشاجروا مستخدمين اسلحة بيضاء مع بعضهم البعض امام مجمع البريد الرئيسي وسط المئات من تعليقات الذعر بين المواطنين

ضبط المتهمين بالتشاجر أمام مجمع بريد بورسعيد بأسلحة بيضاء

تم رصد الفيديو بمعرفة الجهات المعنية بمديرية أمن بورسعيد وعلى الفور وجه اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بسرعة ضبط الجناه

وبتشكيل فريق بحث تم تحديد المتهمين وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين و الأسلحة المستخدمة وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبك المتهمين و التجديد لهم فى المواعيد المقررة