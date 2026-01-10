شنت ادارة الأشغالات وإدارة شئون البيئة وفريق العمل الميدانى بديوان عام حى العرب

فى محافظة بورسعيد حملة ميدانية مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة وغلق وتشميع محلات الخردة واستعادة الانسيابية المرورية.



وشملت الحملة عددا من الشوارع الحيوية، منها شارع اسوان وشارع عادل الشربينى ومنطقة الكويت ومنطقة السلام تمليك.

عرب بورسعيد يداهم معاقل فرز القمامة و يتصدى للإشغالات

وأسفرت عن إزالة أكثر من إشغال متنوع، شملت فرشات وباعة جائلين وحواجز حديدية وخشبية تعيق حركة المركبات والمشاة وغلق جميع محلات الخردة بمنطقة العرب القديم ومنطقة الكويت وبجوار مساكن ناصر



و تم مصادرة الإشغالات المخالفة وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين ، مع توجيه إنذارات مشددة بعدم العودة للتعدي على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وأكد المهندس وليد الدعدع رئيس حى العرب أن الحملات ستستمر بشكل يومي ومفاجئ، مشددا على عدم التهاون مع أي حالة إشغال تعرقل الحركة المرورية أو تشوه المظهر الحضاري للحى ، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية.



وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي استجابة لشكاوى المواطنين، وتهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وحماية حقوق المارة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا في الإجراءات ضد المخالفين المتكررين لضمان فرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد .