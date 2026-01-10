قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

التلواني وسالم يتفقدان جاهزية وحدة إيني للحروق بمستشفى السلام ببورسعيد

مستشفى السلام ببورسعيد
محمد الغزاوى

أجرى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية موسعة بوحدة «إيني» لعلاج الحروق بمستشفى السلام، يرافقه الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد بدر، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية برئاسة الهيئة، وبحضور الدكتورة نهى الدغيدي، نائب مدير الفرع، والدكتورة سارة كراوية، مدير المكتب الفني، والدكتور محمد صبح، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، والدكتور محمد حامد ، مدير مستشفى السلام بورسعيد .

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور أحمد السبكى ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، واستكمالًا للجولات الميدانية المستمرة لمتابعة جاهزية المنشآت الصحية وتقييم مستوى الخدمات التخصصية الدقيقة،

 

تعزيزًا للخدمات التخصصية الدقيقة التلواني وسالم يتفقدان جاهزية وحدة «إيني» للحروق بمستشفى السلام بورسعيد

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة الهيئة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية الدقيقة، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية، تمهيدًا للتشغيل الفعلي للوحدة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وخلال الجولة، تابع الوفد أعمال التجهيزات الفنية والطبية داخل الوحدة، والاطمئنان على جاهزية البنية التحتية، وتوافر التجهيزات والأجهزة الطبية الحديثة، إلى جانب مراجعة مسارات الخدمة، وآليات استقبال الحالات، والتعامل مع الطوارئ، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متكاملة لمرضى الحروق وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد الدكتور أمير التلواني أن استحداث وحدات تخصصية دقيقة مثل وحدة «إيني» للحروق يعكس توجه الهيئة نحو بناء منظومة علاجية متكاملة داخل المحافظات، تقلل من نسب التحويل، وتوفر الخدمة بالقرب من المريض، مع الالتزام الكامل بالمعايير العالمية في تقديم الرعاية الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حسن سالم أن تشغيل وحدة الحروق بمستشفى السلام يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية ببورسعيد، مشيرًا إلى أن الوحدة ستسهم في سرعة التدخل الطبي في الحالات الحرجة، وتقليل المضاعفات، وتحسين نسب التعافي، إلى جانب تخفيف العبء عن المرضى وأسرهم.

وأشار إلى أن الوحدة ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية لمرضى الحروق، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يواكب أحدث النظم العلاجية المعتمدة عالميًا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادة الهيئة العامة للرعاية الصحية على المتابعة الميدانية المباشرة لكافة المشروعات الطبية الجديدة، وضمان دخولها الخدمة بأعلى درجات الجاهزية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة بورسعيد.

رعاية بورسعيد الرعاية الصحية وحدة الحروق مستشفي السلام

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
أخصائي نفسي : الأم المثالية وهم يرهق النساء نفسيًا وجسديا

الأم
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل

أكلات يحبها الطفل
