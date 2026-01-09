طقس غير مستقر.. أمطار وأجواء شتوية على شاطئ بورسعيد

تشهد محافظة بورسعيد، حالة من الطقس غير المستقر، اليوم الجمعة، متمثلة في رياح شديدة وغيوم كثيفة وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقاربة، يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر.

وعزف صيادون عن الصيد خشية تعرض حياتهم لمخاطر مواجهة الأمواج العالية والتيارات المائية الشديدة، بينما شهدت الشواطئ اقبالا ضعيفا للغاية من المواطنين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتوافد عشاق الشتاء على الشواطئ للتريض والمشي والتقاط عدد من الصور التذكارية.

ومن جانبه، وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمرافق الحيوية بالمحافظة، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من الآثار المحتملة للتقلبات الجوية المتوقعة، مع المتابعة المستمرة من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، لمتابعة تطورات حالة الطقس وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.