محافظات

متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد

القس ارميا فهمى المتحدث الرسمي لمطرانية بورسعيد
القس ارميا فهمى المتحدث الرسمي لمطرانية بورسعيد
محمد الغزاوى

قال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أن وفود المهنئين التي حرصت هذه الفتره على زيارة الكنيسة وتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، ما هي إلا رسالة حب و مودة تؤكد للعالم بأكمله بأن مصر على قلب رجل واحد ، وأن قطبي الأمة المسلمين والمسيحيين سيظلون أخوة في كل الأفراح والأحزان على حد السواء.

شاهد الفيديو 

https://youtube.com/shorts/Mpw_E6VwtfY?si=UeARCJlNgioQs4bw

ووجه القس أرميا فهمي الشكر باسم الأنبا تادروس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها لكل القيادات والمسئولين ووفود كل الأحزاب والنواب والقيادات السياسية والأحياء ومديريات بورسعيد وكل شخص قدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

المتحدث باسم مطرانية بورسعيد " زيارات الوفود للتهنئة بعيد الميلاد مشهد تتجلي فيه المحبه

وتابع: بكل تقدير حتى جيراننا الذين يسكنون في عقارات محيطة بالكنائس ، يزورون الكنيسة في العيد ويقدمون التهنئة لنا، في مشهد يتجلى فيه المحبة والأخوة". 

وعلى صعيد متصل توجه القس أرميا  فهمي المتحدث الاعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بالشكر والتقدير للاعلاميين والصحفيين بالمحافظة الباسلة الذين يحرصون دوما على مشاركة الاخوة الأقباط كل عام في ليلة عيد الميلاد ، ويقومون بالتغطية الصحفية لاحتفالات الكنيسة في جميع مناسباتها.

وعلى جانب آخر أكد القس أرميا فهمي أن كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بميدان المنشية ببورسعيد نظمت كرنفالاً ضخمًا يتضمن مجموعة من الألعاب والفقرات المختلفة صباح اليوم الموافق 7 يناير، وذلك لإدخال السعادة والبهجة على قلوب الأطفال والشباب على حد السواء، وذلك تحت رعاية الانبا تادروس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها لمشاركة المواطنين فرحة العيد.

بورسعيد مطرانية بورسعيد محافظة بورسعيد عيد الميلاد

