قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحوّل غير مسبوق.. سوريا تدرس فتح مكتب اتصال إسرائيلي لتعزيز التعاون الأمني العسكري
«الغندور» يكشف سر ظهور أيمن حفني في نادي الزمالك.. وحقيقة توليه منصب بقطاع الناشئين
ماجد منير رئيس تحرير الأهرام يكتب : «برلمان الجمهورية الجديدة»
في عظة الميلاد .. البابا تواضروس يشرح كيف يصبح الميلاد مدرسة للحياة | شاهد
«الغندور»: بيراميدز يرغب في التعاقد مع «بنتايج» لتعويض غياب محمد حمدي
هل الاحتفال بالإسراء والمعراج 27 شهر رجب بدعة؟.. اعرف رأي الشرع
محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار
شارك في القداس.. محافظ الغربية: الاحتفال بعيد الميلاد يعكس وحدة الصف الوطني وروح المحبة | صور
عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
نائب محافظ المنيا يزور مستشفى الصدر للاطمئنان على مصابي حادث تصادم الطريق الدائري|صور
لبنان .. طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف ميسل الجبل بصيدا
موقف تريزيجيه قبل مواجهة كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انعقاد غرفة طوارئ رعاية بورسعيد لمتابعة تأمين احتفالات عيد الميلاد ورفع الجاهزية | صور

انعقاد غرفة طوارئ رعاية بورسعيد الصحية لمتابعة تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورفع الجاهزية الشاملة
انعقاد غرفة طوارئ رعاية بورسعيد الصحية لمتابعة تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورفع الجاهزية الشاملة
محمد الغزاوى

عقد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد اجتماعًا مسائيًا تحت اشراف الدكتور احمد حسن سالم مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد ، برئاسة الدكتور محمد صبح، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، وذلك لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورفع درجة الجاهزية بكافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة للفرع.

جاء الاجتماع فى إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكى ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل و في سياق الحرص على إحكام السيطرة التشغيلية خلال فترات الذروة، وضمان استعداد المنظومة الصحية للتعامل الفوري مع أي طوارئ محتملة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان الصحي للمواطنين.

انعقاد غرفة طوارئ رعاية بورسعيد الصحية  لمتابعة تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورفع الجاهزية الشاملة

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات العمل الميداني وخطط المتابعة المستمرة داخل المنشآت الصحية، للتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية، وكفاءة تشغيل الأقسام الحيوية، وتواجد الفرق الطبية والتمريضية والإدارية على مدار الساعة.

و ناقش الاجتماع خطط الإخلاء الطبي ورفع درجة التأهب بجميع المستشفيات، إلى جانب تعزيز التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف المصرية لضمان سرعة الاستجابة ونقل الحالات الحرجة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة.

وأكد الدكتور محمد صبح على ضرورة الإحكام الكامل لمنظومة الإمداد الطبي، من خلال مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، والتأكد من توافر مخزون آمن من فصائل الدم ومشتقاته، مع استمرار التواصل المباشر مع بنك الدم الإقليمي لتفادي أي نقص محتمل.

وشدد الاجتماع على رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بالفرع، والمتابعة اللحظية لموقف التشغيل داخل المنشآت الصحية، مع سرعة رصد أي مستجدات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري.

و تم التأكيد على جاهزية وكفاءة الخدمات المساندة بالمستشفيات، وعلى رأسها خدمات التعقيم والمغاسل والمطابخ، باعتبارها عناصر أساسية في دعم منظومة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى وجودة الخدمة المقدمة.

ويأتي هذا الاجتماع المسائي في إطار التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطبيق أعلى معايير الجاهزية والاستعداد، وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية آمنة ومنتظمة لأبناء محافظة بورسعيد خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد وفي مختلف الظروف

بورسعيد الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

جانب من الحادث

شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم

مصطفى محمد

غضب مصطفى محمد بعد لقاء بنين.. كواليس معسكر الفراعنة رغم التأهل لربع النهائي

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

وفد قيادي يُهنئ الأقباط بعيد الميلاد في الغردقة نيابة عن محافظ البحر الأحمر

انعقاد غرفة طوارئ رعاية بورسعيد الصحية لمتابعة تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورفع الجاهزية الشاملة

انعقاد غرفة طوارئ رعاية بورسعيد لمتابعة تأمين احتفالات عيد الميلاد ورفع الجاهزية | صور

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد الميلاد بالمطرانية.. ويقدم التهنئة للأخوة المسيحيين

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد