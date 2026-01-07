انعقاد غرفة طوارئ رعاية بورسعيد لمتابعة تأمين احتفالات عيد الميلاد ورفع الجاهزية | صور

عقد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد اجتماعًا مسائيًا تحت اشراف الدكتور احمد حسن سالم مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد ، برئاسة الدكتور محمد صبح، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، وذلك لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورفع درجة الجاهزية بكافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة للفرع.

جاء الاجتماع فى إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكى ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل و في سياق الحرص على إحكام السيطرة التشغيلية خلال فترات الذروة، وضمان استعداد المنظومة الصحية للتعامل الفوري مع أي طوارئ محتملة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان الصحي للمواطنين.

انعقاد غرفة طوارئ رعاية بورسعيد الصحية لمتابعة تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورفع الجاهزية الشاملة

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات العمل الميداني وخطط المتابعة المستمرة داخل المنشآت الصحية، للتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية، وكفاءة تشغيل الأقسام الحيوية، وتواجد الفرق الطبية والتمريضية والإدارية على مدار الساعة.

و ناقش الاجتماع خطط الإخلاء الطبي ورفع درجة التأهب بجميع المستشفيات، إلى جانب تعزيز التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف المصرية لضمان سرعة الاستجابة ونقل الحالات الحرجة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة.

وأكد الدكتور محمد صبح على ضرورة الإحكام الكامل لمنظومة الإمداد الطبي، من خلال مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، والتأكد من توافر مخزون آمن من فصائل الدم ومشتقاته، مع استمرار التواصل المباشر مع بنك الدم الإقليمي لتفادي أي نقص محتمل.

وشدد الاجتماع على رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بالفرع، والمتابعة اللحظية لموقف التشغيل داخل المنشآت الصحية، مع سرعة رصد أي مستجدات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري.

و تم التأكيد على جاهزية وكفاءة الخدمات المساندة بالمستشفيات، وعلى رأسها خدمات التعقيم والمغاسل والمطابخ، باعتبارها عناصر أساسية في دعم منظومة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى وجودة الخدمة المقدمة.

ويأتي هذا الاجتماع المسائي في إطار التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطبيق أعلى معايير الجاهزية والاستعداد، وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية آمنة ومنتظمة لأبناء محافظة بورسعيد خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد وفي مختلف الظروف