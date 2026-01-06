مطران بورسعيد يترأس قداس الميلاد المجيد بكنيسة أبو سيفين

ترأس الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين والشهيدة دميانه بحي الزهور ، بمشاركة كهنة ورعية الكنيسة من كافة الأعمار ، وسط أجواء احتفالية بقدوم العيد.

شارك في القداس شمامسه الكنيسه وشعبها ، وتضمن القداس مجموعه من الالحان والترانيم الخاصه بتلك المناسبه الدينيه المسيحيه ، وهي ميلاد السيد المسيح

وحرص المهندس عمرو عثمان نائب محافظة بورسعيد نيابة عن محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي أن يشارك الأخوة الاقباط في احتفالاتهم بالعيد ، وبالفعل توجهوا لكنيسة ابي سيفين لتقديم التهاني للأنبا تادرس ولكل الأخوة الأقباط.

ومن جانبه رحب الأنبا تادرس مطران بورسعيد بزيارة المهندس عمرو عثمان ، مؤكدا بأن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وقيادتها يحرصون على نشر المحبه دوما ، مشيرا بأن المسلمين والمسيحيين ببورسعيد دائما يضربون المثل في المحبه والأخوة فى الأعياد والأحزان على حد السواء.

و من جانبه توجه المهندس عمرو عثمان نائب محافظه بورسعيد باسمه واسم محافظه بورسعيد بالكامل بخالص التهنئه القلبيه للاخوه الأقباط بمناسبه عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يكون هذا العام الجديد عاما إضافيا من الأمن والأمان والإستقرار الذي تنعم به مصر في ظل قيادتها السياسيه الحكيمه.

وعلى جانب اخر شهدت المناطق المحيطة بجميع الكنائس ببورسعيد لا سيما كنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين والشهيدة دميانه تواجد مكثف من قوات الامن ، بجانب الدوريات التي جابت محيط جميع الشوارع المؤديه للكنائس ببورسعيد، وذلك لتأمين الاخوه المسيحيين من قبل القداس وحتى انتهائه.