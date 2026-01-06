قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جمال الدين: منطقة القنطرة غرب تعيد مصر إلى صدارة صناعة الملابس والمنسوجات

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد شركة “إيــــه إس تكستايل" التركية لإقامة مصنع لصناعة ملصقات المنسوجات
رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد شركة "إيــــه إس تكستايل" التركية لإقامة مصنع لصناعة ملصقات المنسوجات
محمد الغزاوى

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، عقد مشروع شركة إيــــه إس تكستايل (AS Tekstil Etiket Sanayi Anonim Şirketi) التركية، المتخصصة في صناعة ملصقات المنسوجات، لإقامة مصنع جديد بمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة 3,000 متر مربع، باستثمارات تبلغ 4.1 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 193 مليون جنيه مصري). ويستهدف المشروع إنتاج ملصقات ومستلزمات تعريف المنتجات النسيجية، بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 60 مليون قطعة سنويًا، بما يخدم صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل الكامل، ووقع العقد عن الشركة  علي كوتش، مالك الشركة، بحضور قيادات الهيئة وممثلي الشركة.

وأكد وليد جمال الدين بأن مشروع " إيــــه إس تكستايل " يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولا سيما بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، التي أصبحت وجهة استراتيجية لاستعادة الريادة المصرية في صناعة الملابس والمنسوجات من خلال استثمارات متنوعة، وتكنولوجيا متقدمة، وكفاءات الأيدي العاملة المصرية، وأضاف أن المشروع يمثل إضافة نوعية للصناعات المغذية لقطاع المنسوجات، حيث يسهم في دعم المصانع العاملة بالمنطقة وتعزيز سلسلة القيمة بقطاع الملابس والمنسوجات، فضلًا عن تعزيز القيمة المضافة المحلية، مؤكدًا اهتمام الهيئة بجذب الاستثمارات التي تخدم الصناعات التصديرية كثيفة العمالة.

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد شركة “إيــــه إس تكستايل" التركية لإقامة مصنع لصناعة ملصقات المنسوجات

وأشار وليد جمال الدين إلى أن إجمالي المشروعات المتعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بلغ 51 مشروعًا، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 3,467,100 متر مربع، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 1.356 مليار دولار أمريكي، بما يوفر 70,665 فرصة عمل مباشرة، في إطار جهود الهيئة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.

والجدير بالذكر أن شركة إيــــه إس تكستايل (AS Tekstil Etiket Sanayi Anonim Şirketi) تعد من الشركات المتخصصة في قطاع التجميع والتعبئة للمنسوجات، والتي تشمل إنتاج ملصقات ومنتجات التعريف الخاصة بها، وتخدم عددًا من المصانع والعلامات التجارية في قطاع الغزل والنسيج، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية بما يتوافق مع متطلبات التصدير للأسواق الدولية.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

