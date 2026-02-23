قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس جامعة سوهاج يكرم نهال المغربي لحصولها على المركز الرابع بجائزة مصر للتميز الحكومي

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المهندسة نهال المغربي لحصولها علي المركز الرابع بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، والتي تهدف الي ترسيخ ثقافة الجودة، والحوكمة، والابتكار داخل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجامعات المصرية.

وقال "النعماني" ان الجائزة تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، "لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة"، رؤية مصر 2030، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

واوضح أن الجامعة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق التميز المؤسسي، بما يعزز مكانتها بين الجامعات المصرية.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان المهندسه نهال مدير وحده التأهيل الوظيفي بالجامعة قد حصدت المركز الرابع كواحدة من أفضل ١٠ عاملين بالجهاز الإداري بجمهورية مصر العربية، متمنيا لها المزيد من التفوق.

