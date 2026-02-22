محافظ سوهاج يتفقد معرض أهلاً رمضان وأعمال تطوير نفق الشهيد نبيل فراج

قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بجولة ميدانية بنطاق حي غرب، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام العمل بعدد من المواقع الحيوية.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من كمال سليمان نائب المحافظ، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وتاج أبوسداح رئيس حي شرق.

معرض أهلا رمضان بمحافظة سوهاج

واستهل المحافظ جولته بتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان العروبة، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وتوجه المحافظ إلى موقف المفيض الخاص بخطوط المنشاة والبلينا وجرجا وأولاد سلامة، لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة المقررة وانتظام حركة السيارات داخل الموقف، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، موجهاً بسرعة الاستجابة الفورية لأي شكاوى.

وخلال تفقده للموقف، وجه المحافظ بسرعة رصف الطريق خلف المفيض، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة، مع إزالة القمامة من جانبي الموقف، حفاظاً على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية.

كما شملت الجولة تفقد أعمال التطوير بنفق الشهيد نبيل فراج، حيث وجه برفع كفاءة النفق، وترميم الأسوار، والاهتمام بمستوى النظافة، مع المتابعة المستمرة للأعمال لضمان الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى جودة ممكنة.

وأكد محافظ سوهاج أن الجولات الميدانية مستمرة بجميع المراكز والأحياء، للتأكد من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشارع السوهاجي.