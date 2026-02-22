قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لثلاث كليات بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات أكاديمية جديدة لعدد من كليات الجامعة، وهم الدكتور محمد نصر الدين ثابت حمدون، عميدًا لكلية الطب البشري، والدكتور محمود محمد أحمد السيد، عميدًا لكلية الصيدلة، والدكتور صبري توفيق همام أبو العلا، عميدًا لكلية الألسن، جامعة سوهاج.

جامعة سوهاج

ووجه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقدماً التهنئة للعمداء الجدد، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

وأكد النعماني أن القيادات الجديدة تتمتع بخبرات أكاديمية وإدارية متميزة، ما يعزز من قدرة الكليات الثلاث على مواصلة الإنجازات وتحقيق مزيد من التطوير والتنمية.

وقدم الشكر للعمداء السابقين على ما قدموه من مجهودات خلال الفترة الماضية.