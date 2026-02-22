جامعة سوهاج تستعد لانطلاق المؤتمر البيئي الدولي الرابع نحو بيئة خضراء ومستقبل مستدام

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن بدء الاستعداد لانطلاق المؤتمر البيئي الدولي الرابع للجامعة، فى الأول من أبريل 2026، والذى يأتي تحت عنوان “نحو بيئة خضراء ومستقبل مستدام.. التحديات البيئية المعاصرة ومسارات المواجهة".

وقال رئيس الجامعة إن المؤتمر يسلط الضوء هذا العام على عدد من المحاور الهامة التى تدور حول التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة، وانعكاساته البيئية، الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى محور التلوث البيئي وإدارة النفايات، وأيضا الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لمواجهة الأزمات البيئية وتحقيق النمو المستدام.

وأضاف أن محاور المؤتمر تشمل أيضا مناقشة آليات حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية في ظل التغيرات البيئية المتسارعة، وذلك إلى جانب التطرق إلى موضوع الأمن البيئي في ظل ندرة المياه والموارد الطبيعية وتحديات الاستدامة المستقبلية.

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر البيئي الدولي يزخر في نسخته الرابعة بطرح حزمة من القضايا والمشكلات البيئية المعاصرة، التي تعوق تحقيق النمو المستدام، حيث يبحث موضوع الاستدامة في التخطيط العمراني والمدن الذكية وبناء بيئات حضرية آمنة وشاملة.

بالإضافة إلى مناقشة دور الجامعات ومؤسسات المجتمع فى التوعية والتعليم البيئي، وتعزيز الوعي البيئي المجتمعي، كما يشير المؤتمر إلى السياسات والتشريعات البيئية ومقومات الحوكمة الرشيدة لتحقيق العدالة البيئية والتنمية المستدامة.

وأوضح أن المؤتمر ينشر ثقافة البيئة الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية المستدامة، وسبل تمكينهم ومشاركتهم في القضايا البيئية، وبحث دور الابتكار والتكنولوجيا فى دعم الاستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة صباح صابر، مقرر عام المؤتمر، أنه تم بلورة أهداف المؤتمر لتتمحور حول تعزيز دور البحث العلمي والابتكار فى تقديم حلول عملية ومستدامة لمواجهة قضايا تغير المناخ وتلوث البيئة، وأيضاً دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة كونهما ركيزتين اساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الأزمات البيئية.

وذلك إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الرائدة بين الباحثين وصناع القرار والمؤسسات المعنية، وبناء شراكات فعالة تسهم في تحقيق مستقبل بيئي مستدام.