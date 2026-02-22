قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتشكيل المتوقع
تحرك برلماني عاجل لوقف برنامج رامز جلال : يرسخ للعنف والتنمر
أول مسحراتية مسيحية بدهب توزع المياه والعصائر على الصائمين قبل الإفطار
مسلسلات رمضان 2026.. تارا عبود تأسر قلب فخر الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة سوهاج: نشر فرق المبادرات الرئاسية بالميادين ومحيط المساجد خلال رمضان

جانب من الحملات بسوهاج
جانب من الحملات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن نشر فرق المبادرات الرئاسية وفرق التوعية والتواصل والتثقيف الصحي بالميادين العامة وبمحيط المساجد على مستوى المحافظة.

وذلك طوال شهر رمضان المبارك، خاصة خلال الفترات المسائية التي تشهد كثافات جماهيرية كبيرة.

صحة سوهاج

وأكد "دويدار" أن هذه الخطوة تأتي لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، والتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والتوعية بأساليب الحياة الصحية السليمة، بما يساهم في رفع الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.

وأشار إلى أن المديرية قامت بتوجيه الفرق الطبية والتثقيفية باستهداف أكبر عدد من المواطنين، وسرعة تقديم الخدمة، ودقة التسجيل والمتابعة، مع التأكيد على المتابعة اليومية والمستمرة لأداء الفرق ميدانيًا.

وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، وتحقيق أهداف المبادرات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن خطة العمل خلال شهر رمضان تراعي طبيعة الشهر الكريم وتوقيتات التجمعات، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأكد أن صحة سوهاج مستمرة في تنفيذ سياسة الدولة الهادفة إلى بناء الإنسان المصري والحفاظ على صحته، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

واختتم “دويدار” تصريحه بدعوة المواطنين إلى التفاعل مع فرق المبادرات الرئاسية والاستفادة من الخدمات المقدمة مجانًا، مشددًا على أن المديرية لن تدخر جهدًا في سبيل تقديم خدمة صحية متميزة تليق بأبناء محافظة سوهاج.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن، وتنفيذًا لتكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد محافظ سوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج صحة سوهاج المبادرات الرئاسية حملات صحة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

تبدأ من 800 ألف جنيه ..سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

رينو داستر موديل 2017

اركب رينو داستر عائلية بـ 550 ألف جنيه.. صور ومواصفات

فولكس فاجن جيتا موديل 2009

فولكس فاجن جيتا سعرها 500 ألف جنيه.. صور ومواصفات

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد