صحة سوهاج: نشر فرق المبادرات الرئاسية بالميادين ومحيط المساجد خلال رمضان

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن نشر فرق المبادرات الرئاسية وفرق التوعية والتواصل والتثقيف الصحي بالميادين العامة وبمحيط المساجد على مستوى المحافظة.

وذلك طوال شهر رمضان المبارك، خاصة خلال الفترات المسائية التي تشهد كثافات جماهيرية كبيرة.

صحة سوهاج

وأكد "دويدار" أن هذه الخطوة تأتي لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، والتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والتوعية بأساليب الحياة الصحية السليمة، بما يساهم في رفع الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.

وأشار إلى أن المديرية قامت بتوجيه الفرق الطبية والتثقيفية باستهداف أكبر عدد من المواطنين، وسرعة تقديم الخدمة، ودقة التسجيل والمتابعة، مع التأكيد على المتابعة اليومية والمستمرة لأداء الفرق ميدانيًا.

وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، وتحقيق أهداف المبادرات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن خطة العمل خلال شهر رمضان تراعي طبيعة الشهر الكريم وتوقيتات التجمعات، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأكد أن صحة سوهاج مستمرة في تنفيذ سياسة الدولة الهادفة إلى بناء الإنسان المصري والحفاظ على صحته، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

واختتم “دويدار” تصريحه بدعوة المواطنين إلى التفاعل مع فرق المبادرات الرئاسية والاستفادة من الخدمات المقدمة مجانًا، مشددًا على أن المديرية لن تدخر جهدًا في سبيل تقديم خدمة صحية متميزة تليق بأبناء محافظة سوهاج.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن، وتنفيذًا لتكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد محافظ سوهاج.