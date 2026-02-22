القبض على شاب تحرش لفظيا بفتاة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بإحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها لفظياً حال سيرها بأحد الشوارع بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) وبسؤالها أفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش اللفظى بها .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.