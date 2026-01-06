قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يهنئ رعاية الطلاب لتحقيق طفرة في الأنشطة الطلابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الغزاوى

هنأ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، قطاع شئون رعاية الطلاب، بمناسبة التميز الملحوظ الذي حققه القطاع على مستوى الجامعات المصرية خلال عام 2025 في إطار حرص جامعة بورسعيد على دعم الأنشطة الطلابية وتنمية قدرات ومواهب أبنائها.

وأكد رئيس الجامعة، أن دعم الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية يأتي على رأس أولويات إدارة الجامعة، من خلال توفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاحهم في المنافسات الداخلية والخارجية، إلى جانب رعاية وتكريم الموهوبين في مختلف المجالات بكليات الجامعة.

وأشار رئيس جامعة بورسعيد، إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدمج الطلاب القادرين باختلاف في جميع الأنشطة والمسابقات الطلابية، إيمانًا منها بحقهم الكامل في المشاركة الفاعلة، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، موضحًا أن الجامعة تحرص بشكل مستمر على إقامة احتفالات لتكريم أبنائها المتميزين، تعبيرًا عن فخرها وسعادتها بإنجازاتهم.

وأوضح أن نتائج عام 2025 جاءت ثمرة للمتابعة المستمرة والدعم المباشر من إدارة الجامعة لفرق الأنشطة الطلابية.

وأسفرت مشاركة طلاب جامعة بورسعيد، في مختلف المنافسات عن تحقيق المركز الخامس عشر على مستوى الجامعات المصرية، بعدد 500 نشاط طلابي، مقارنة بالمركز الرابع والثلاثين بعدد 54 نشاطًا فقط خلال عام 2024، في إنجاز يعكس حجم التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة الطلابية بالجامعة.
 

لتقدمهم للمركز الـ 15 بين الجامعات المصرية رئيس جامعة بورسعيد يهنئ قطاع رعاية الطلاب

وتقدم بهذه المناسبة، الدكتور شريف يوسف صالح بخالص التهنئة لقطاع شئون رعاية الطلاب بالجامعة، مثمنًا الجهود المتميزة التي بذلها الدكتور أحمد بيومي، المشرف العام على قطاع رعاية الطلاب، وكافة فرق العمل بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى جانب مديري ومشرفي رعاية الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

وبعث رئيس الجامعة بتهنئة خاصة ممزوجة بالفخر والاعتزاز إلى جميع فرق الجامعة المشاركة في الأنشطة الطلابية، مشيدًا بالمستوى المشرف الذي ظهر به طلاب جامعة بورسعيد، وتحقيقهم مراكز أولى ومتقدمة في معظم المشاركات خلال عام 2025.

وقال رئيس جامعة بورسعيد، إن“ما حققه أبناؤنا الطلاب خلال عام 2025 هو مصدر فخر واعتزاز لكل أسرة جامعة بورسعيد، ويؤكد أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، سنواصل دعمنا الكامل للأنشطة الطلابية، لأن بناء شخصية الطالب المتكاملة لا يقل أهمية عن التفوق الأكاديمي، وأبناؤنا قادرون دائمًا على رفع اسم الجامعة عاليًا في جميع المحافل.

بورسعيد الجامعات المصرية جامعة بورسعيد الأنشطة الطلابية

