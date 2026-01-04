وفد تعليم بورسعيد يقدم التهنئة لـ الأنبا تادرس بمناسبة عيد الميلاد

ترأس طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد وفد تعليم بورسعيد لتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها وأقباط المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر مطرانية بورسعيد في مشهد يعكس عمق الروابط الوطنية ووحدة النسيج المصري.

وفد تعليمى لتقديم التهنئة لمطران بورسعيد بعيد الميلاد المجيد

وضم وفد تعليم بورسعيد الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية والأستاذ ماجد فاروق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء والأستاذ حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والأستاذ أسامة العوادلي مدير إدارة المركبات.

وأكد الأستاذ طاهر الغرباوي أن الأعياد الدينية في مصر تمثل مناسبات وطنية جامعة تجسد قيم المحبة والتسامح والتآخي بين أبناء الوطن الواحد مشيرًا إلى أن تماسك الشعب المصري وتلاحمه يشكلان الركيزة الأساسية لقوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات.

وأشار مدير المديرية إلى أن المؤسسات التعليمية تضطلع بدور محوري في غرس قيم المواطنة والانتماء وقبول الآخر في نفوس النشء باعتبارها الضمان الحقيقي لبناء مجتمع متماسك يسوده السلام المجتمعي ويؤمن بأن الاختلاف مصدر ثراء وقوة وليس سببًا للفرقة.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا تادرس عن اعتزازه بهذه الزيارة مؤكدًا أن روح المحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري تمثل نموذجًا فريدًا للتعايش الإنساني مشيدًا بالدور الوطني والتربوي الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم في إعداد أجيال واعية بقيم العمل المشترك والانتماء للوطن في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

واختتم اللقاء بتأكيد جميع الحضور أن مصر ستظل وطنًا يحتضن أبناءه جميعًا تحت راية واحدة تجمعهم المحبة والعمل والإخلاص من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.