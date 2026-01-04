قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
الوطنية للانتخابات: إجراء انتخابات البرلمان على مدى 99 يوما يعكس استقرار الدولة ورسوخ أركانها
إسقاط العضوية قرار الجمعية العمومية.. أبو شقة يرد على تصريحات البدوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد تعليم بورسعيد يقدم التهنئة لـ الأنبا تادرس بمناسبة عيد الميلاد

الغرباوي يترأس وفد تعليمى لتقديم التهنئة لمطران بورسعيد بعيد الميلاد المجيد
الغرباوي يترأس وفد تعليمى لتقديم التهنئة لمطران بورسعيد بعيد الميلاد المجيد
محمد الغزاوى

ترأس طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد وفد تعليم بورسعيد لتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها وأقباط المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر مطرانية بورسعيد في مشهد يعكس عمق الروابط الوطنية ووحدة النسيج المصري.

 وفد تعليمى لتقديم التهنئة لمطران بورسعيد بعيد الميلاد المجيد

وضم وفد تعليم بورسعيد الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية والأستاذ ماجد فاروق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء والأستاذ حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والأستاذ أسامة العوادلي مدير إدارة المركبات.

وأكد الأستاذ طاهر الغرباوي أن الأعياد الدينية في مصر تمثل مناسبات وطنية جامعة تجسد قيم المحبة والتسامح والتآخي بين أبناء الوطن الواحد مشيرًا إلى أن تماسك الشعب المصري وتلاحمه يشكلان الركيزة الأساسية لقوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات.

وأشار مدير المديرية إلى أن المؤسسات التعليمية تضطلع بدور محوري في غرس قيم المواطنة والانتماء وقبول الآخر في نفوس النشء باعتبارها الضمان الحقيقي لبناء مجتمع متماسك يسوده السلام المجتمعي ويؤمن بأن الاختلاف مصدر ثراء وقوة وليس سببًا للفرقة.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا تادرس عن اعتزازه بهذه الزيارة مؤكدًا أن روح المحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري تمثل نموذجًا فريدًا للتعايش الإنساني مشيدًا بالدور الوطني والتربوي الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم في إعداد أجيال واعية بقيم العمل المشترك والانتماء للوطن في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

واختتم اللقاء بتأكيد جميع الحضور أن مصر ستظل وطنًا يحتضن أبناءه جميعًا تحت راية واحدة تجمعهم المحبة والعمل والإخلاص من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.

بورسعيد التربية والتعليم مطرانية بورسعيد عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

ترشيحاتنا

عادل الأعصر

عادل الأعصر: النجم الذكي يختار عملا جيدا ومخرجا يوجه خطواته نحو النجاح

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: تعلمت من عمرو دياب عدم الرد على الصراعات وقررت أكون "رسولاً للسلام والحب"

وزير الشباب

وزير الشباب: مصر تمتلك المقومات الكاملة لاستضافة كأس العالم

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: حين يصير العِلمُ سكينةً.. ثمانون عامًا من حكمةٍ تصون الوئام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاوبوي بيستعرض عضلاته

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

المزيد