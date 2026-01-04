تعرض لعقر كلب.. تعليم بورسعيد توجه بتوفير الراحة للطفل أدم خلال الامتحانات

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عن ان الطفل أدم محمد مصطفي ابن الـ10 سنوات، الذي تعرض لعقر كلب التهم جزء من ذراعه الأيسر مقيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهيد محمد صبرى التابعة لإدارة جنوب التعليمية.

وأكد طاهر الغرباوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ان المديرية تتابع عن كثب تطورات الحالة منذ وقوع الحادث للاطمئنان على صحة الطفل.

وأضاف الغرباوى أنه وجه بتوفير كل سبل الراحة للطفل والوقوف على مدى قدرته الصحية على أداء الامتحانات بعد حجزه بمستشفي السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوق التلميذ .

وتمني وكيل وزارة تعليم بورسعيد الشفاء العاجل للتلميذ داعيا المولى ان يحفظ الوطن من كل سوء

من جانبه أكد الحسيني راغب مدير عام التعليم العام فى بورسعيد أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتمكين التلميذ أدم من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبار من غدا بعد التأكد من عدم وجود خطورة على تحركه من المستشفي إلى مقر اللجنة بعد ان رفضت الاسرة تأجيل الامتحان مع حفظ الدرجة للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف مدير عام تعليم بورسعيد العام انه تم تحقيق اتصالات بإدارة جنوب التعليمية التابعة لها مدرسة التلميذ وكذا مدير إدارة التعليم الابتدائي لمتابعة حالة التلميذ خلال أداء الامتحان.

من جانبه أكد أحمد تاج مدير إدارة جنوب التعليمية التابع لها مدرسة الشهيد محمد صبرى المقيد بها الطفل أدم بالصف الخامس أنه اخطر المدرسة بتوفير سبل الراحة للتلميذ خلال أدائه للامتحانات وعدم تعرضه لاي مواقف قد تسبب له اي تداعيات مرضية.

وشدد تاج على توجهه شخصيا إلى المدرسة لمتابعة التلميذ و الاطمئنان على حالته الصحية و بث روح الطمأنينة لديه خلال أدائه الامتحانات.

كانت صدى البلد حصلت على صورة التقرير الطبي لطفل بورسعيد آدم محمد مصطفي عقب تعرضه لحادث مأساوى بسبب عقر كلب ضال له التهم أجزاء من ذراع الطفل.

وأكد تقرير رعاية بورسعيد الصحية الصادر من مستشفي السلام الدولى التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل ان الطفل أدم محمد مصطفي 10 سنوات وصل مستشفي السلام الساعة ١٠.٣٠ صباحا بأدعاء عقر كلب للساعد الأيسر مع وجود جروح تهتكية بنفس الساعد وتم عمل الإسعافات الأولية له ويحتاج للعلاج و الغيار و المتابعة اليومية بالعيادات الخارجية لمدة ثلاث اسابيع

رعاية بورسعيد الصحية تقرر حجز أدم كاجراء احترازى

كان الدكتور أحمد حسن رئيس فرع الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد فور علمه بالحادث اصدر قرار باستدعاء الطفل آدم محمد مصطفي الذي تعرض لحادث عقر كلب ضال التهم خلالها جزء من ذراعه إلى مستشفي السلام لاحتجازه واستكمال تلقي العلاج.

وأكد رئيس رعاية بورسعيد الصحية ان الطفل المصاب تلقي الامصال اللازمة كاملة والامصال المناعية فور وصوله الي المستشفي دون تقاعس وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها دون تقصير.

وأضاف رئيس رعاية بورسعيد الصحية فى تصريحات خاصة لصدى البلد انه فور علمه بالواقعة و مشاهدة صور الجرح ونظرا لاحتياجات الطفل لتلقي رعاية تمريضية خاصة لن تستطيع الاسرة توفيرها فى المنزل قرر على الفور استدعائه للاحتجاز بالمستشفي.

وشدد رئيس رعاية بورسعيد الصحية على ان حالات التعرض لعقر الكلاب لا تحتاج بالضرورة للحجز لكن حالة الطفل آدم تختلف نظرا لوضع الجروح التى تحتاج لرعاية خاصة.

كلب ضال يعقر طالب ويأكل جزء من زراعه ببورسعيد

كان طفل يُدعى آدم محمد مصطفى، يبلغ من العمر 10 سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائي، تعرض لعقر من كلب ضال بمنطقة الإسراء بمحافظة بورسعيد، حيث هاجمه الكلب ونهش يده اليسرى، ما تسبب في إصابات بالغة باليد اليسرى، مع فقدان جزء من اللحم.

وجرى نقل الطفل إلى مستشفى السلام ببورسعيد، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة، كما صدر تقرير طبي رسمي أكد تعرضه لعقر كلب ضال، وتم اتخاذ الإجراءات العلاجية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

وأثار الحادث حالة من الخوف والقلق بين أهالي المنطقة، خاصة مع تكرار وقائع عقر الكلاب الضالة في عدد من المناطق السكنية، وسط مطالبات بسرعة التدخل لحماية المواطنين، لا سيما الأطفال.

يأتي هذا الحادث بعد واقعة وفاة مسن يُدعى محمود عباس، الشهير بـ«الحاج عاطف»، ويبلغ من العمر 75 عامًا، عقب تعرضه لعقر كلب ضال، إضافة إلى تعرض القمص أرميا فاهمي، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد، لحادث عقر مماثل.

ورغم صدور قرارات من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بإقامة 2 شلتر لإيواء الكلاب الضالة، فإن الأزمة لا تزال تتفاقم يومًا بعد الآخر، مع تسجيل وقائع عقر جديدة كان آخرها إصابة طفل صغير اليوم، ما يعيد ملف الكلاب الضالة إلى صدارة القلق المجتمعي بالمحافظة.