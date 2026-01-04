قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرض لعقر كلب.. تعليم بورسعيد توجه بتوفير الراحة للطفل أدم خلال الامتحانات

تعليم بورسعيد نتابع حالة آدم عن كثب وتعليمات بتوفير كل سبل الراحة خلال الامتحانات
تعليم بورسعيد نتابع حالة آدم عن كثب وتعليمات بتوفير كل سبل الراحة خلال الامتحانات
محمد الغزاوى

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عن ان الطفل أدم محمد مصطفي ابن الـ10 سنوات، الذي تعرض لعقر كلب التهم جزء من ذراعه الأيسر مقيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهيد محمد صبرى التابعة لإدارة جنوب التعليمية.

وأكد طاهر الغرباوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ان المديرية تتابع عن كثب تطورات الحالة منذ وقوع الحادث للاطمئنان على صحة الطفل. 

وأضاف الغرباوى أنه وجه بتوفير كل سبل الراحة للطفل والوقوف على مدى قدرته الصحية على أداء الامتحانات بعد حجزه بمستشفي السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوق التلميذ .

وتمني وكيل وزارة تعليم بورسعيد الشفاء العاجل للتلميذ داعيا المولى ان يحفظ الوطن من كل سوء 

من جانبه أكد الحسيني راغب مدير عام التعليم العام فى بورسعيد أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتمكين التلميذ أدم من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبار من غدا بعد التأكد من عدم وجود خطورة على تحركه من المستشفي إلى مقر اللجنة بعد ان رفضت الاسرة تأجيل الامتحان مع حفظ الدرجة للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف مدير عام تعليم بورسعيد العام انه تم تحقيق اتصالات بإدارة جنوب التعليمية التابعة لها مدرسة التلميذ وكذا مدير إدارة التعليم الابتدائي لمتابعة حالة التلميذ خلال أداء الامتحان.

من جانبه أكد أحمد تاج مدير إدارة جنوب التعليمية التابع لها مدرسة الشهيد محمد صبرى المقيد بها الطفل أدم بالصف الخامس أنه اخطر المدرسة بتوفير سبل الراحة للتلميذ خلال أدائه للامتحانات وعدم تعرضه لاي مواقف قد تسبب له اي تداعيات مرضية.

وشدد تاج على توجهه شخصيا إلى المدرسة لمتابعة التلميذ و الاطمئنان على حالته الصحية و بث روح الطمأنينة لديه خلال أدائه الامتحانات.

كانت صدى البلد حصلت على صورة التقرير الطبي لطفل بورسعيد آدم محمد مصطفي عقب تعرضه لحادث مأساوى بسبب عقر كلب ضال له التهم أجزاء من ذراع الطفل. 

وأكد تقرير رعاية بورسعيد الصحية الصادر من مستشفي السلام الدولى التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل ان الطفل أدم محمد مصطفي 10 سنوات وصل مستشفي السلام الساعة ١٠.٣٠ صباحا بأدعاء عقر كلب للساعد الأيسر مع وجود جروح تهتكية بنفس الساعد وتم عمل الإسعافات الأولية له ويحتاج للعلاج و الغيار و المتابعة اليومية بالعيادات الخارجية لمدة ثلاث اسابيع

رعاية بورسعيد الصحية تقرر حجز أدم كاجراء احترازى 

كان الدكتور أحمد حسن رئيس فرع الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد فور علمه بالحادث اصدر قرار باستدعاء الطفل آدم محمد مصطفي الذي تعرض لحادث عقر كلب ضال التهم خلالها جزء من ذراعه إلى مستشفي السلام لاحتجازه واستكمال تلقي العلاج.

وأكد رئيس رعاية بورسعيد الصحية ان الطفل المصاب تلقي الامصال اللازمة كاملة والامصال المناعية فور وصوله الي المستشفي دون تقاعس وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها دون تقصير.

وأضاف رئيس رعاية بورسعيد الصحية فى تصريحات خاصة لصدى البلد انه فور علمه بالواقعة و مشاهدة صور الجرح ونظرا لاحتياجات الطفل لتلقي رعاية تمريضية خاصة لن تستطيع الاسرة توفيرها فى المنزل قرر على الفور استدعائه للاحتجاز بالمستشفي.

وشدد رئيس رعاية بورسعيد الصحية على ان حالات التعرض لعقر الكلاب لا تحتاج بالضرورة للحجز لكن حالة الطفل آدم تختلف نظرا لوضع الجروح التى تحتاج لرعاية خاصة.

كلب ضال يعقر طالب ويأكل جزء من زراعه ببورسعيد 

كان طفل يُدعى آدم محمد مصطفى، يبلغ من العمر 10 سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائي، تعرض لعقر من كلب ضال بمنطقة الإسراء بمحافظة بورسعيد، حيث هاجمه الكلب ونهش يده اليسرى، ما تسبب في إصابات بالغة باليد اليسرى، مع فقدان جزء من اللحم.

وجرى نقل الطفل إلى مستشفى السلام ببورسعيد، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة، كما صدر تقرير طبي رسمي أكد تعرضه لعقر كلب ضال، وتم اتخاذ الإجراءات العلاجية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

وأثار الحادث حالة من الخوف والقلق بين أهالي المنطقة، خاصة مع تكرار وقائع عقر الكلاب الضالة في عدد من المناطق السكنية، وسط مطالبات بسرعة التدخل لحماية المواطنين، لا سيما الأطفال.

يأتي هذا الحادث بعد واقعة وفاة مسن يُدعى محمود عباس، الشهير بـ«الحاج عاطف»، ويبلغ من العمر 75 عامًا، عقب تعرضه لعقر كلب ضال، إضافة إلى تعرض القمص أرميا فاهمي، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد، لحادث عقر مماثل.

ورغم صدور قرارات من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بإقامة 2 شلتر لإيواء الكلاب الضالة، فإن الأزمة لا تزال تتفاقم يومًا بعد الآخر، مع تسجيل وقائع عقر جديدة كان آخرها إصابة طفل صغير اليوم، ما يعيد ملف الكلاب الضالة إلى صدارة القلق المجتمعي بالمحافظة.

بورسعيد تعليم بورسعيد محافظة بورسعيد طفل بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

وزير التربية والتعليم

35 ألف جنيه بدون الكتب والزي|التعليم تعلن تفاصيل مصروفات المدارس المصرية الألمانية

ترشيحاتنا

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 4 يناير 2026

القلقاس

بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

بالصور

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد