الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

عقره كلب ضال.. رعاية بورسعيد الصحية تشكّل لجنة طبية لمتابعة حالة الطفل آدم | خاص

محمد الغزاوى

تعرض الطفل آدم محمد مصطفى، 10 سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائي، لإصابة بالغة إثر عقره من كلب ضال بمنطقة الإسراء مساء يوم 3 يناير 2026، ما أدى إلى إصابته بجروح تهتكية عميقة بالذراع الأيسر وفقدان أجزاء من الأنسجة، وجرى نقله في اليوم التالي إلى مستشفى السلام الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وبمجرد إخطارها بالواقعة، تحركت قيادات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، حيث أصدر الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام الفرع، توجيهات عاجلة باحتجاز الطفل احترازيًا داخل المستشفى لمتابعة تطورات حالته الصحية، مع تكليف الدكتور محمد حامد، مدير مستشفى السلام، بالإشراف المباشر على الحالة وضمان التواصل المستمر مع أسرة الطفل وتقديم أوجه الرعاية كافة.

وبدأ الفريق الطبي استقبال الحالة في تمام الساعة 10:30 صباحًا، وشرع في تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد للتعامل مع حالات العقر، إذ جرى تنظيف الجرح بشكل موسع بالماء الجاري والصابون لمدة 15 دقيقة، مع إعطاء المصل والأجسام المضادة اللازمة، وبدء برنامج التطعيم الوقائي بعد التعرض طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب عرض الطفل على استشاريي الطوارئ والجراحة العامة والتجميل والطب الوقائي.


وانتهى الفريق الطبي إلى عدم خياطة الجرح في هذه المرحلة، تجنبًا لحبس أي عدوى محتملة، مع وضع خطة علاجية تعتمد على الغيارات اليومية والمتابعة الطبية الدقيقة لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، فضلًا عن توفير دعم نفسي للطفل وأسرته، وتقديم الإرشادات اللازمة للرعاية المنزلية خلال فترة التعافي.


وأكدت الواقعة فاعلية منظومة الرعاية الصحية ببورسعيد، وقدرتها على التعامل السريع مع الحالات الطارئة، في ظل تنسيق واضح بين القيادات الطبية والفرق المعالجة، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة تراعي الجوانب الطبية والإنسانية للمريض وأسرته.

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

متابعة المستوى الرفيع باماراتي بورسعيد

انتظام سير امتحانات المواد خارج المجموع لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في بورسعيد

صحة الشرقية

صحة الشرقية : تفتيش 24 ألف منشأة غذائية وإعدام 147 ألف كيلو خلال 2025

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

محافظ بني سويف يُتابع مع التعليم انتظام سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام 2025/2026

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

