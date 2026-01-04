عقره كلب ضال.. رعاية بورسعيد الصحية تشكّل لجنة طبية لمتابعة حالة الطفل آدم | خاص

تعرض الطفل آدم محمد مصطفى، 10 سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائي، لإصابة بالغة إثر عقره من كلب ضال بمنطقة الإسراء مساء يوم 3 يناير 2026، ما أدى إلى إصابته بجروح تهتكية عميقة بالذراع الأيسر وفقدان أجزاء من الأنسجة، وجرى نقله في اليوم التالي إلى مستشفى السلام الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وبمجرد إخطارها بالواقعة، تحركت قيادات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، حيث أصدر الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام الفرع، توجيهات عاجلة باحتجاز الطفل احترازيًا داخل المستشفى لمتابعة تطورات حالته الصحية، مع تكليف الدكتور محمد حامد، مدير مستشفى السلام، بالإشراف المباشر على الحالة وضمان التواصل المستمر مع أسرة الطفل وتقديم أوجه الرعاية كافة.

وبدأ الفريق الطبي استقبال الحالة في تمام الساعة 10:30 صباحًا، وشرع في تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد للتعامل مع حالات العقر، إذ جرى تنظيف الجرح بشكل موسع بالماء الجاري والصابون لمدة 15 دقيقة، مع إعطاء المصل والأجسام المضادة اللازمة، وبدء برنامج التطعيم الوقائي بعد التعرض طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب عرض الطفل على استشاريي الطوارئ والجراحة العامة والتجميل والطب الوقائي.



وانتهى الفريق الطبي إلى عدم خياطة الجرح في هذه المرحلة، تجنبًا لحبس أي عدوى محتملة، مع وضع خطة علاجية تعتمد على الغيارات اليومية والمتابعة الطبية الدقيقة لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، فضلًا عن توفير دعم نفسي للطفل وأسرته، وتقديم الإرشادات اللازمة للرعاية المنزلية خلال فترة التعافي.



وأكدت الواقعة فاعلية منظومة الرعاية الصحية ببورسعيد، وقدرتها على التعامل السريع مع الحالات الطارئة، في ظل تنسيق واضح بين القيادات الطبية والفرق المعالجة، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة تراعي الجوانب الطبية والإنسانية للمريض وأسرته.