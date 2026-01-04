محافظة بورسعيد تتابع أعمال شركة النظافة الجديدة لضمان بيئة صحية وآمنة للمواطنين

واصلت شركة النظافة الجديدة «بمحافظة بورسعيد أعمالها لليوم الثالث على التوالي، وذلك في إطار تنفيذ منظومة نظافة على أعلى مستوى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البيئية وتحسين المظهر الحضاري ببورسعيد.

وشهدت شوارع وميادين الأحياء المختلفة وبورفؤاد تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة، إلى جانب كنس الشوارع وغسيل الأرصفة، باستخدام معدات وسيارات حديثة، مع انتشار فرق العمل بنطاق واسع لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى معدلات النظافة.

وتأتي هذه الجهود في ضوء توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة، والتأكيد على تقديم خدمة متميزة تليق بأبناء المحافظة، وتحقيق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكدت المحافظة استمرار المتابعة الميدانية لأداء الشركة الجديدة، مع رصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها فورًا، بما يضمن تحقيق المستهدف والارتقاء بالمنظومة الخدمية في بورسعيد.