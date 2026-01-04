قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
محافظات

محافظة بورسعيد تتابع أعمال شركة النظافة الجديدة لضمان بيئة صحية وآمنة للمواطنين

جهود مكثفة لشركة النظافة الجديدة " لليوم الثالث على التوالي
جهود مكثفة لشركة النظافة الجديدة " لليوم الثالث على التوالي
محمد الغزاوى

واصلت شركة النظافة الجديدة «بمحافظة بورسعيد أعمالها  لليوم الثالث على التوالي، وذلك في إطار تنفيذ منظومة نظافة على أعلى مستوى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البيئية وتحسين المظهر الحضاري ببورسعيد.

وشهدت شوارع وميادين الأحياء المختلفة وبورفؤاد تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة، إلى جانب كنس الشوارع وغسيل الأرصفة، باستخدام معدات وسيارات حديثة، مع انتشار فرق العمل بنطاق واسع لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى معدلات النظافة.

  جهود مكثفة لشركة النظافة الجديدة " لليوم الثالث على التوالي

وتأتي هذه الجهود في ضوء توجيهات اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة، والتأكيد على تقديم خدمة متميزة تليق بأبناء المحافظة، وتحقيق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكدت المحافظة استمرار المتابعة الميدانية لأداء الشركة الجديدة، مع رصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها فورًا، بما يضمن تحقيق المستهدف  والارتقاء بالمنظومة الخدمية في بورسعيد.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد شركة النظافة

