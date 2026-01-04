قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب التهام كلب لذراع طفل.. رعاية بورسعيد الصحية تقرر حجزه كإجراء احترازي

عقب التهام كلب لذراع طفل رعاية بورسعيد الصحية تقرر حجزه كاجراء احترازى
عقب التهام كلب لذراع طفل رعاية بورسعيد الصحية تقرر حجزه كاجراء احترازى
محمد الغزاوى

أصدر الدكتور أحمد حسن رئيس فرع الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، قرارا باستدعاء الطفل آدم محمد مصطفي والذي تعرض لحادث عقر كلب ضال التهم خلالها جزء من ذراعه إلى مستشفي السلام لاحتجازه واستكمال تلقي العلاج.

وأكد رئيس رعاية بورسعيد الصحية، أن الطفل المصاب تلقي الامصال اللازمة كاملة و الامصال المناعية فور وصولها الي المستشفي دون تقاعس وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها دون تقصير. 

وأضاف رئيس رعاية بورسعيد الصحية فى تصريحات خاصة لصدى البلد انه فور علمه بالواقعة و مشاهدت صور الجرح ونظرا لاحتياجات الطفل فى تلقي رعاية تمريضية خاصة لن تستطيع الاسرة توفيرها فى المنزل قرر على الفور استدعاءه للاحتجاز بالمستشفي اليوم.

وشدد رئيس رعاية بورسعيد الصحية انه ليس بالضرورة احتجاج حالات التعرض لعقر الكلاب ولكن حالة الطفل آدم تختلف نظرا لوضع الجروح التى تحتاج لرعاية خاصة. 

بعد وفاة مسن وإصابة قس.. كلب ضال يعقر طالب ويأكل جزء من زراعه ببورسعيد 

كان طفل يُدعى آدم محمد مصطفى، يبلغ من العمر 10 سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائي،تعرض لعقر من كلب ضال بمنطقة الإسراء بمحافظة بورسعيد، حيث هاجمه الكلب ونهش يده اليسرى، ما تسبب في إصابات بالغة باليد اليسرى، مع فقدان جزء من اللحم.

وجرى نقل الطفل إلى مستشفى السلام ببورسعيد، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة، كما صدر تقرير طبي رسمي أكد تعرضه لعقر كلب ضال، وتم اتخاذ الإجراءات العلاجية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

وأثار الحادث حالة من الخوف والقلق بين أهالي المنطقة، خاصة مع تكرار وقائع عقر الكلاب الضالة في عدد من المناطق السكنية، وسط مطالبات بسرعة التدخل لحماية المواطنين، لا سيما الأطفال.

ويأتي هذا الحادث بعد واقعة وفاة مسن يُدعى محمود عباس، الشهير بـ«الحاج عاطف»، ويبلغ من العمر 75 عامًا، عقب تعرضه لعقر كلب ضال، إضافة إلى تعرض القمص أرميا فاهمي، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد، لحادث عقر مماثل، ورغم صدور قرارات من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بإقامة 2 شلتر لإيواء الكلاب الضالة، فإن الأزمة لا تزال تتفاقم يومًا بعد الآخر، مع تسجيل وقائع عقر جديدة كان آخرها إصابة طفل صغير اليوم، ما يعيد ملف الكلاب الضالة إلى صدارة القلق المجتمعي بالمحافظة.

بورسعيد الرعاية الصحية محافظة بورسعيد التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

منتخب مصر

اليوم .. اجتماع فني لمباراة مصر ضد بنين قبل موقعة أمم أفريقيا

بنتايج

جلسة مرتقبة في الزمالك لحل أزمة بنتايج

حامد حمدان

عبد الواحد السيد: الأهلي مش بيعرف يخلص لاعب بيراميدز عايزه

بالصور

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد