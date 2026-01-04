عقب التهام كلب لذراع طفل.. رعاية بورسعيد الصحية تقرر حجزه كإجراء احترازي

أصدر الدكتور أحمد حسن رئيس فرع الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، قرارا باستدعاء الطفل آدم محمد مصطفي والذي تعرض لحادث عقر كلب ضال التهم خلالها جزء من ذراعه إلى مستشفي السلام لاحتجازه واستكمال تلقي العلاج.

وأكد رئيس رعاية بورسعيد الصحية، أن الطفل المصاب تلقي الامصال اللازمة كاملة و الامصال المناعية فور وصولها الي المستشفي دون تقاعس وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها دون تقصير.

وأضاف رئيس رعاية بورسعيد الصحية فى تصريحات خاصة لصدى البلد انه فور علمه بالواقعة و مشاهدت صور الجرح ونظرا لاحتياجات الطفل فى تلقي رعاية تمريضية خاصة لن تستطيع الاسرة توفيرها فى المنزل قرر على الفور استدعاءه للاحتجاز بالمستشفي اليوم.

وشدد رئيس رعاية بورسعيد الصحية انه ليس بالضرورة احتجاج حالات التعرض لعقر الكلاب ولكن حالة الطفل آدم تختلف نظرا لوضع الجروح التى تحتاج لرعاية خاصة.

بعد وفاة مسن وإصابة قس.. كلب ضال يعقر طالب ويأكل جزء من زراعه ببورسعيد

كان طفل يُدعى آدم محمد مصطفى، يبلغ من العمر 10 سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائي،تعرض لعقر من كلب ضال بمنطقة الإسراء بمحافظة بورسعيد، حيث هاجمه الكلب ونهش يده اليسرى، ما تسبب في إصابات بالغة باليد اليسرى، مع فقدان جزء من اللحم.

وجرى نقل الطفل إلى مستشفى السلام ببورسعيد، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة، كما صدر تقرير طبي رسمي أكد تعرضه لعقر كلب ضال، وتم اتخاذ الإجراءات العلاجية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

وأثار الحادث حالة من الخوف والقلق بين أهالي المنطقة، خاصة مع تكرار وقائع عقر الكلاب الضالة في عدد من المناطق السكنية، وسط مطالبات بسرعة التدخل لحماية المواطنين، لا سيما الأطفال.

ويأتي هذا الحادث بعد واقعة وفاة مسن يُدعى محمود عباس، الشهير بـ«الحاج عاطف»، ويبلغ من العمر 75 عامًا، عقب تعرضه لعقر كلب ضال، إضافة إلى تعرض القمص أرميا فاهمي، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد، لحادث عقر مماثل، ورغم صدور قرارات من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بإقامة 2 شلتر لإيواء الكلاب الضالة، فإن الأزمة لا تزال تتفاقم يومًا بعد الآخر، مع تسجيل وقائع عقر جديدة كان آخرها إصابة طفل صغير اليوم، ما يعيد ملف الكلاب الضالة إلى صدارة القلق المجتمعي بالمحافظة.