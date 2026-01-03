محافظ بورسعيد يؤكد مواصلة شركة النظافة أعمالها ويشدد على التصدى للنباشين| صور

أعلن محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، مواصلة شركة النظافة الجديدة أعمال منظومة النظافة بمختلف أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن اليوم الثاني من التشغيل شهد انتظام عمل المعدات وفرق النظافة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، مع استمرار تكثيف أعمال رفع وجمع المخلفات والكنس، لا سيما بالمناطق ذات الكثافات السكانية، والمحاور والشوارع الرئيسية، والمناطق الحيوية، والشواطئ، بما أسهم في تحسن ملحوظ في مستوى النظافة.

وشدد محافظ بورسعيد، على أهمية الالتزام بخطط التشغيل المعتمدة والعمل بنظام الورديات على مدار اليوم، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى ميدانية، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الشركة والأحياء المختلفة لضمان استقرار المنظومة وتحقيق أهدافها.

كما وجه محافظ بورسعيد باستمرار التصدي الحاسم لظاهرة النباشين ومواقع فرز القمامة العشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على كفاءة المنظومة واستدامة نتائجها.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة تواصل تقديم الدعم الكامل لإنجاح منظومة النظافة الجديدة بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويعزز من المظهر الحضاري والسياحي لمحافظة بورسعيد.