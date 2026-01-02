وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتابعان أعمال تطوير أسواق الحميدي والتجاري

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمُتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض محافظة بورسعيد.

في بداية الاجتماع تقدمت الدكتورة منال عوض بخالص التهنئة إلى محافظ بورسعيد وأبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ، متمنية كل التوفيق والنجاح والرخاء خلال العام الجديد .

وتابعت وزيرة التنمية المحلية مع اللواء محب حبشي مستجدات تنفيذ أعمال تطوير أسواق الحميدي والتجاري بأحياء العرب والمناخ والذي سيتم تمويله من وزارة التنمية المحلية ضمن خطتها الجارية لتطوير الأسواق والفراغات العامة بعدد من المحافظات وخاصة بعد الزيارة التفقدية التي قامت الوزيرة بها الشهر الماضي.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك متابعة يومية لخطة التطوير مع الشركة المنفذة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" لتقديم الدعم الفني المطلوب حيث تشمل أعمال التطوير للمشروع رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير الشوارع والواجهات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، والحفاظ على الهوية البصرية المميزة للمنطقة، ورصف الشوارع وتجميل الأرصفة وتحسين الإضاءة، بما يحقق الشكل الحضاري اللائق بالمحافظة ويواكب خطط التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة ورؤية وزارة التنمية المحلية لتطوير عدد من الأسواق بالمحافظات بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل وتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز القيمة الثقافية والسياحية لمدينة بورسعيد، مشيرة إلى أهمية المتابعة المستمرة للانتهاء من المشروع علي أفضل مستوى وتحسين مستوي الشوارع المحيطة بأسواق الحميدي والتجاري وذلك ضمن رؤية متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري لبورسعيد.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات بالمحافظة وجهود تحسين مستوى النظافة وجمع القمامة من جميع الأحياء ورفع كفاءة عمليات الجمع السكني والتى ستقوم بها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بداية من شهر يناير الجاري وفقاً للتعاقد بين المحافظة والشركة لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل المخلفات الصلبة من الوحدات السكنية والتجارية وكنس الشوارع والمرافق العامة لأحياء المحافظة.

وشددت الوزيرة على أهمية إحداث تغير وتحسن نوعى فى مستوي النظافة بالمحافظة ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى خدمة النظافة في ظل تنفيذ وتشغيل منظومة المخلفات والتعاقد مع شركة النظافة وإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية من مدافن صحية آمنة والمحطات الوسيطة وتطوير وإنشاء مصانع التدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات.

وأكد محافظ بورسعيد أن ملف النظافة شهد جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية، حيث قدمت وزارة التنمية المحلية كل الدعم والإشراف الفني، مع التعاون الوثيق مع وزارة البيئة في وضع الأسس والمعايير الفنية المناسبة لضمان استدامة المنظومة وتعزيز كفاءة العمل الميداني والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطن وإحداث نقلة نوعية في منظومة النظافة بالمحافظة ، كما تطرق الاجتماع إلى استعراض بعض مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات والمستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة علي أرض محافظة بورسعيد.



كما حرصت وزيرة التنمية المحلية في ختام اللقاء علي متابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة والتأكيد علي تقديم كل التيسيرات اللازمة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات القومية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.