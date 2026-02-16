نورهان منصور تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها احدث ظهور لها بإطلالة شتوية أنيقة وجريئة.

وظهرت النجمة نورهان منصور بإطلالة شتوية أنيقة وجريئة مرتدية جامسوت سوداء والتقطت صورة وسط مناظر طبيعية خلابة من الجبال والأشجار ، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".



ويذكر ان آخر أعمال الفنانة نورهان منصور في رمضان 2024، بمسلسل "قهوة المحطة" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.