نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نشرت الفنانة نورهان منصور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..



تفاصيل إطلالة نورهان منصور

وتالقت نورهان منصور، فى شوارع تركيا بإطلالة شتوية أنيقة و ملفتة مرتدية كوت باللون الأسود و جيب ازرق .





كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.





وتتميز نورهان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد نورهان ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





إليكم الصور