الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
رنا عصمت

نشرت الفنانة نورهان منصور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..


تفاصيل إطلالة نورهان منصور 

وتالقت نورهان منصور، فى شوارع تركيا بإطلالة شتوية أنيقة و ملفتة مرتدية كوت باللون الأسود و جيب ازرق .


 

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.


 

وتتميز نورهان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد نورهان ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

إليكم الصور

تفاصيل إطلالة نورهان منصور نورهان منصور الفنانة نورهان منصور نورهان منصور فى شوارع تركيا

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12 يناير 2026 وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 12 يناير 2026.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

