قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد واقعة زينة.. نقابة الأشراف تحسم الجدل حول ضوابط منح شهادات النسب
طلب من راكب دفع الأجرة بعملة أجنبية.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير بالبحر الأحمر
75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان

منحة
منحة
محمد غالي

تبحث العمالة غير المنتظمة عن المنحة التي أقرتها وزارة العمل لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة لعام 2026 بقيمة 1500 جنيه لكل مستحق، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا قبل حلول الشهر الكريم. 

وتبلغ إجمالي المخصصات المالية للمنحة أكثر من 331 مليون جنيه، يستفيد منها ما يزيد على 221 ألف عامل مسجلين بقاعدة بيانات الوزارة في 27 محافظة، على أن يبدأ الصرف لمدة شهر للمسجلين رسميا ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة.

اعتماد 331 مليون جنيه لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

أعلن حسن شحاتة وزير العمل اعتماد 331 مليونا و654 ألفا و500 جنيه لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 221 ألفا و103 عمال مقيدين في قاعدة بيانات الوزارة وموزعين على 27 محافظة. 

منحة 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز دعم الفئات الأولى بالرعاية.

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026

أكدت وزارة العمل أن صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة يبدأ اعتبارا من الثلاثاء 17-2-2026، ويستمر لمدة شهر كامل. 

ويتم الصرف من خلال منافذ البريد المنتشرة بجميع المحافظات باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للمسجلين رسميا بقاعدة بيانات الوزارة من خلال المقاولين والشركات.

منحة

 

عدد المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة

أوضحت وزارة العمل أن إجمالي المسجلين في منظومة العمالة غير المنتظمة تجاوز 1.16 مليون عامل على مستوى الجمهورية، وتستهدف الوزارة رفع العدد إلى 2.5 مليون مستفيد خلال الفترة المقبلة عبر تكثيف حملات الحصر الميداني، وتسجيل العمال من خلال الشركات والمقاولين، إلى جانب تحديث البيانات بشكل دوري.

 ويحصل المسجلون على منح سنوية تصرف في مناسبات مختلفة، من بينها منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة.

المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة

يحصل المستفيدون من منظومة العمالة غير المنتظمة على منح سنويا في عدد من المناسبات، تشمل عيد الميلاد المجيد، ومنحة رمضان، وعيد الفطر، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، وذلك بهدف توفير دعم دوري ومنتظم للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا.

الفئات المستحقة لمنحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة عددا من الفئات، بينها عمال البناء، والحرفيون، والمزارعون، وعمال الصيد، ومن لا يمتلكون تأمينات اجتماعية، أو لا يحصلون على دخل ثابت، بشرط أن يكون العامل مسجلا في مديرية العمل التابع لها بمحافظته.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل عددا من الشروط لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا، وأن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون مسجلا بمديرية العمل، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما. 

ولا يتم صرف المنحة لغير المسجلين رسميا بقاعدة بيانات الوزارة.

منحة 

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

يتم إدراج المستحقين ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة من خلال الحصر الميداني بمواقع العمل عبر المقاولين والشركات المتعاقدة مع وزارة العمل، أو من خلال التسجيل المباشر في مديريات العمل بالمحافظات، إضافة إلى المبادرات وحملات التسجيل الرسمية التي تنفذها الوزارة. 

وبعد مراجعة البيانات واعتمادها، يتم إدراج العامل ضمن كشوف الصرف وفقا للجداول الزمنية المعتمدة.

منحة فلوس العمالة غير منتظمه منحة ١٥٠٠ منحة العمالة غير منتظمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

الشارقة وناساف كارشي

سقوط الشارقة أمام ناساف الاوزبكستاني يُنهي آماله في دوري أبطال آسيا للنخبة

الدوري الإنجليزي

إجراء عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي في شهر رمضان

مودرن سبورت

تعادل مثير بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

بالصور

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

الم الكتف
الم الكتف
الم الكتف

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد