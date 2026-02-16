موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان

تبحث العمالة غير المنتظمة عن المنحة التي أقرتها وزارة العمل لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة لعام 2026 بقيمة 1500 جنيه لكل مستحق، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا قبل حلول الشهر الكريم.

وتبلغ إجمالي المخصصات المالية للمنحة أكثر من 331 مليون جنيه، يستفيد منها ما يزيد على 221 ألف عامل مسجلين بقاعدة بيانات الوزارة في 27 محافظة، على أن يبدأ الصرف لمدة شهر للمسجلين رسميا ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة.

اعتماد 331 مليون جنيه لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

أعلن حسن شحاتة وزير العمل اعتماد 331 مليونا و654 ألفا و500 جنيه لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 221 ألفا و103 عمال مقيدين في قاعدة بيانات الوزارة وموزعين على 27 محافظة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز دعم الفئات الأولى بالرعاية.

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026

أكدت وزارة العمل أن صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة يبدأ اعتبارا من الثلاثاء 17-2-2026، ويستمر لمدة شهر كامل.

ويتم الصرف من خلال منافذ البريد المنتشرة بجميع المحافظات باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للمسجلين رسميا بقاعدة بيانات الوزارة من خلال المقاولين والشركات.

عدد المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة

أوضحت وزارة العمل أن إجمالي المسجلين في منظومة العمالة غير المنتظمة تجاوز 1.16 مليون عامل على مستوى الجمهورية، وتستهدف الوزارة رفع العدد إلى 2.5 مليون مستفيد خلال الفترة المقبلة عبر تكثيف حملات الحصر الميداني، وتسجيل العمال من خلال الشركات والمقاولين، إلى جانب تحديث البيانات بشكل دوري.

ويحصل المسجلون على منح سنوية تصرف في مناسبات مختلفة، من بينها منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة.

المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة

يحصل المستفيدون من منظومة العمالة غير المنتظمة على منح سنويا في عدد من المناسبات، تشمل عيد الميلاد المجيد، ومنحة رمضان، وعيد الفطر، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، وذلك بهدف توفير دعم دوري ومنتظم للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا.

الفئات المستحقة لمنحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة عددا من الفئات، بينها عمال البناء، والحرفيون، والمزارعون، وعمال الصيد، ومن لا يمتلكون تأمينات اجتماعية، أو لا يحصلون على دخل ثابت، بشرط أن يكون العامل مسجلا في مديرية العمل التابع لها بمحافظته.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل عددا من الشروط لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا، وأن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون مسجلا بمديرية العمل، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما.

ولا يتم صرف المنحة لغير المسجلين رسميا بقاعدة بيانات الوزارة.

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

يتم إدراج المستحقين ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة من خلال الحصر الميداني بمواقع العمل عبر المقاولين والشركات المتعاقدة مع وزارة العمل، أو من خلال التسجيل المباشر في مديريات العمل بالمحافظات، إضافة إلى المبادرات وحملات التسجيل الرسمية التي تنفذها الوزارة.

وبعد مراجعة البيانات واعتمادها، يتم إدراج العامل ضمن كشوف الصرف وفقا للجداول الزمنية المعتمدة.