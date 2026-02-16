قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منحة يابانية لدعم المستشفيات المصرية المتأثرة من الأوضاع في قطاع غزة

خلال التوقيع
خلال التوقيع
هاجر رزق

شهدت الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية يوم الاثنين ١٦ فبراير، التوقيع على منحة مشروع "توفير الدعم الطبي الطارئ للمستشفيات المصرية المتأثرة من الأوضاع في قطاع غزة وأزمة النازحين" بقيمة ٣.٣٨ مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسفير إيوايي فوميو سفير اليابان لدى مصر، و إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وذلك في إطار دعم الجهود المصرية للاستجابة للتداعيات الإنسانية والصحية الناجمة عن الأزمة في قطاع غزة.


ويأتى توقيع المنحة في سياق علاقات التعاون الممتدة بين مصر واليابان، ولا سيما في قطاع الصحة، بما يعكس التزام الجانبين بدعم التنمية المستدامة ودعم قدرات المنظومة الصحية المصرية في مواجهة الأزمات الطارئة.

ويهدف المشروع إلى دعم المستشفيات المصرية التي تستقبل المصابين والنازحين القادمين من قطاع غزة، والتي اضطلعت بدور محوري في تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الحرجة، الأمر الذي أدى إلى ضغوط إضافية على قدراتها التشغيلية والخدمية. ويسعى المشروع إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية الأساسية والمنقذة للحياة، وتعزيز جاهزية النظام الصحي الوطني للتعامل مع الأعباء المتزايدة للأزمة، ويعزز مرونة النظام الصحي المصري، ويحافظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمجتمعات المستضيفة.

ويعكس المشروع عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، والدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في دعم الاستجابة الصحية الطارئة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المنظومة الصحية المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الإنسانية الممتدة.

الدعم الطبي الطارئ قطاع غزة النازحين مصر واليابان المنحة التنمية المستدامة المنظومة الصحية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية

قيادي في حركة جيش تحرير السودان: الهدف الأول والأخير للدعم السريع نهب ممتلكات المواطنين

البرلمان

أهمية منصب المحافظ وتفاصيل مهمة حول مشروع قانون الإدارة المحلية.. وكيل محلية النواب يكشف

فرج عبدالله

مصر تسعى لتعظيم كفاءة الإنفاق وجذب الاستثمارات مع إطلاق حزمة اجتماعية داعمة للمواطنين

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد