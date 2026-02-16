منحة يابانية لدعم المستشفيات المصرية المتأثرة من الأوضاع في قطاع غزة

شهدت الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية يوم الاثنين ١٦ فبراير، التوقيع على منحة مشروع "توفير الدعم الطبي الطارئ للمستشفيات المصرية المتأثرة من الأوضاع في قطاع غزة وأزمة النازحين" بقيمة ٣.٣٨ مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسفير إيوايي فوميو سفير اليابان لدى مصر، و إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وذلك في إطار دعم الجهود المصرية للاستجابة للتداعيات الإنسانية والصحية الناجمة عن الأزمة في قطاع غزة.



ويأتى توقيع المنحة في سياق علاقات التعاون الممتدة بين مصر واليابان، ولا سيما في قطاع الصحة، بما يعكس التزام الجانبين بدعم التنمية المستدامة ودعم قدرات المنظومة الصحية المصرية في مواجهة الأزمات الطارئة.



ويهدف المشروع إلى دعم المستشفيات المصرية التي تستقبل المصابين والنازحين القادمين من قطاع غزة، والتي اضطلعت بدور محوري في تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الحرجة، الأمر الذي أدى إلى ضغوط إضافية على قدراتها التشغيلية والخدمية. ويسعى المشروع إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية الأساسية والمنقذة للحياة، وتعزيز جاهزية النظام الصحي الوطني للتعامل مع الأعباء المتزايدة للأزمة، ويعزز مرونة النظام الصحي المصري، ويحافظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمجتمعات المستضيفة.



ويعكس المشروع عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، والدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في دعم الاستجابة الصحية الطارئة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المنظومة الصحية المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الإنسانية الممتدة.