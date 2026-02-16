قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبطال أوروبا | ريال مدريد في مهمة ثأرية أمام بنفيكا مع عودة مبابي
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
العلوي: العراق بات بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال ويسعى بجدية إلى تنويع اقتصاده بالتعاون مع الشركاء الدوليين

أكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي، السفير هشام العلوي، اليوم الاثنين، أن العراق بات اليوم بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال، ويسعى بجدية إلى تنويع اقتصاده بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب تعزيز الروابط في مجالات التعليم والشؤون القنصلية.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي، في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتانين والوفد المرافق لها، بحضور السفير الفنلندي وكادر السفارة في بغداد، والسفير بكر فتاح رئيس دائرة أوروبا، ومعاون رئيس الدائرة القنصلية، وممثلي الأقسام المعنية في الوزارة".. حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان صادر من وزارة الخارجية.

وأشار العلوي، خلال اللقاء، إلى أهمية تطوير علاقات الشراكة مع هلسنكي، مبينا أن العراق نجح في تثبيت دعائم نظامه الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات ناجحة العام الماضي، نالت إشادة دولية واسعة من الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.

وأعرب عن "تطلع بغداد إلى عقد جولة جديدة من اجتماعات المشاورات السياسية واللجنة المشتركة، ومواصلة التعاون متعدد الأطراف، لا سيما في ملف مكافحة الإرهاب الذي قدم فيه العراق تضحيات جسيمة"، مثمناً "الدور الفنلندي في دعم جهود القضاء على عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي".

وفي سياق الملفات الأمنية، أوضح العلوي، أن "ملف نقل عناصر (داعش) وعوائلهم يمثل عبئاً كبيراً على الدولة العراقية، نظراً لأعدادهم الكبيرة وتعدد جنسياتهم، وما يتطلبه ذلك من جهود استثنائية"، مشدداً في الوقت نفسه على "رغبة العراق في توسيع التعاون مع الدول في مجال مكافحة الإرهاب، وترتيب تسلم رعاياها من السجناء الإرهابيين ومحاكمتهم وفق الأطر القانونية".

وتطرق إلى، أن "وزارة الخارجية تتجه نحو إيلاء اهتمام أكبر بالمغتربين العراقيين في الخارج، ووجود مساعٍ لتعديل اسم الوزارة ليكون (وزارة الخارجية وشؤون المغتربين)، بهدف إبراز أهمية التواصل مع الجاليات العراقية والاستفادة من خبرات الكفاءات في المهجر في عملية بناء الوطن، خاصة أن ملف الهجرة يقع في صلب اهتمامات الجانبين".

من جانبها، أعربت رانتانين عن "تقديرها لجهود العراق"، مستعرضة "التحديات الأمنية التي تواجه فنلندا وتأثرها بالنزاعات الإقليمية، مثل الحرب في أوكرانيا"، لافتة إلى "تشابه التحديات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وعصابات التهريب".

وأشارت إلى "وضع العراقيين المقيمين بصفة غير قانونية، والبالغ عددهم نحو 1500 شخص وفقاً لإحصائية السفير الفنلندي"، مبدية "رغبتها في صياغة مذكرة تفاهم تنظم ملف (العودة الطوعية) باعتباره الحل الأمثل لمعالجة هذا الملف".

وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي السفير هشام العلوي بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال الشركاء الدوليين وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي العاصمة بغداد

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

حماية السمتهلك

حماية المستهلك يُكثّف حملاته وجولاته بالقاهرة والجيزة لضمان توافر السلع بالأسواق

صورة تعبيرية

قطع المياه عن عدة مناطق بحدائق اكتوبر لبدء تشغيل الخط الرئيسي الجديد

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن قبول بيع سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 69.76 مليار جنيه

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

