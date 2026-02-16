قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب حفل فى كافية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء
أخبار العالم

تعطل الرحلات الجوية والقطارات والعبارات في نيوزيلندا بسبب الأمطار والرياح

أ ش أ

 عطلت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الرحلات الجوية والقطارات والعبارات في نيوزيلندا، مما أجبر السلطات اليوم "الاثنين"، على إغلاق الطرق في أجزاء كبيرة من الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، بينما قطعت خطوط الكهرباء عن عشرات الآلاف.

وبحسب وكالة بلومبرج، ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الرحلات الجوية استأنفت العمل بعد الظهر من مطار العاصمة ويلنجتون، على الرغم من أن الإلغاءات لا تزال واسعة الانتشار بعد أن قالت سلطات المطار إن معظم الرحلات الصباحية تعطلت.

وقالت شركة طيران نيوزيلندا إنها تأمل في استئناف خدماتها عندما تخف الأوضاع في وقت لاحق اليوم الاثنين بعد أن أوقفت عملياتها في مطارات ولنجتون ونابير وبالمرستون نورث.

وأظهرت صور على الإنترنت أحياء شبه ريفية غمرتها المياه ومنازل غمرتها المياه ، وأشجارا تسقط على المركبات وأجزاء من الطريق انهارت بعد انحسار المياه.

كان الطقس "مرعبا للغاية"، كما قالت مارلين بولفورد، التي تعيش في بلدة بانيثورب الريفية، على بعد حوالي 160 كيلومترا (100 ميل) شمال ويلينغتون،.

وشكلت منطقة ويلينجتون أكثر من نصف مكالمات الطوارئ البالغ عددها 852 مكالمة وتم تلقيها خلال الليل، حسبما قال كين كوبر، مساعد القائد الوطني لخدمات الطوارئ.

الأمطار الغزيرة الرياح القوية الرحلات الجوية العبارات في نيوزيلندا الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا خطوط الكهرباء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

رؤية الهلال

موعد رمضان 2026.. اعرف القنوات الناقلة والجهة الوحيدة لإعلان الرؤية

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء الثابتة عن النبي.. أدعية تحميك من كل مكروه

وزارة الأوقاف

إفاد 90 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي رمضان في 22 دولة لنشر الوسطية

بالصور

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

