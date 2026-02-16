تعطل الرحلات الجوية والقطارات والعبارات في نيوزيلندا بسبب الأمطار والرياح

عطلت الأمطار الغزيرة والرياح القوية الرحلات الجوية والقطارات والعبارات في نيوزيلندا، مما أجبر السلطات اليوم "الاثنين"، على إغلاق الطرق في أجزاء كبيرة من الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، بينما قطعت خطوط الكهرباء عن عشرات الآلاف.

وبحسب وكالة بلومبرج، ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الرحلات الجوية استأنفت العمل بعد الظهر من مطار العاصمة ويلنجتون، على الرغم من أن الإلغاءات لا تزال واسعة الانتشار بعد أن قالت سلطات المطار إن معظم الرحلات الصباحية تعطلت.

وقالت شركة طيران نيوزيلندا إنها تأمل في استئناف خدماتها عندما تخف الأوضاع في وقت لاحق اليوم الاثنين بعد أن أوقفت عملياتها في مطارات ولنجتون ونابير وبالمرستون نورث.

وأظهرت صور على الإنترنت أحياء شبه ريفية غمرتها المياه ومنازل غمرتها المياه ، وأشجارا تسقط على المركبات وأجزاء من الطريق انهارت بعد انحسار المياه.

كان الطقس "مرعبا للغاية"، كما قالت مارلين بولفورد، التي تعيش في بلدة بانيثورب الريفية، على بعد حوالي 160 كيلومترا (100 ميل) شمال ويلينغتون،.

وشكلت منطقة ويلينجتون أكثر من نصف مكالمات الطوارئ البالغ عددها 852 مكالمة وتم تلقيها خلال الليل، حسبما قال كين كوبر، مساعد القائد الوطني لخدمات الطوارئ.