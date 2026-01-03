الأنبا بولا يهنئ مطران بورسعيد للأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

زار نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، يرافقه القمص أغاثون خير، وكيل عام المطرانية، والأب صموئيل فهيم الفرنسيسكاني، والأب ألفونس مرزوق الفرنسيسكاني، والأخوات الراهبات، الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وعكست الزيارة عمق العلاقات الأخوية، وروح التعاون، والمحبة التي تجمع أبناء الكنائس، حيث تبادل صاحبا النيافة كلمات التهنئة بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

كذلك، أعرب صاحبا النيافة عن المحبة الصادقة، والتهنئة الطيبة، مصلين أن يعم السلام، والمحبة، ويكون العام الجديد عام بركة وخير للكنيسة، والوطن.