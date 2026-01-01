احتفالاً بعيد الميلاد.. رفع كفاءة الإنارة بمحيط كنائس دسوق بكفر الشيخ

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بمحيط الكنائس احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وتابع رئيس المدينة جهود قسم الإنارة العامة في تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة، وكذا تدعيم بعض الشوارع الفرعية بتركيب كشافات لأول مرة وصيانة الكشافات المعطلة بمحيط الكنائس.

وقال إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بمحيط كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بدسوق، وكذا كنيسة مارجرجس بكفر الخير، وكنيسة يوحنا المعمدان بالمندورة، وكنيسة شباس الشهداء، والكنيسة الإنجيلية بدسوق.

بالإضافة إلى استمرار تغيير الكشافات الصوديوم بالكشافات "الليد" بشارع الفار، وشارع الإدارة التعليمية، وشارع السنترال والشوارع المحيطة به، والشوارع المتفرعة من شارع سعد زغلول.

جاء هذا بإشراف أحمد المصري، نائب رئيس المدينة لجهاز النظافة والتجميل، وبحضور قسم الكهرباء، أيمن غانم، مسئول قسم الكهرباء، وفريق العمل المعاون لهم تحت إشراف المهندسة ترك عبد الفتاح؛ وذلك لرفع مستوى الإنارة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأهالي.