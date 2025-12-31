رئيس جامعة كفر الشيخ: أتمنى أن يكون عام 2026 حافلاً بالعطاء

يتقدَّم الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026م.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تهانيه القلبية وصادق دعواته لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، والطلاب، متمنيًا لهم عامًا ميلاديًا جديدًا يحمل في طياته مزيدًا من العطاء والنجاحات المتواصلة، وتحقيق الطموحات على مختلف المستويات العلمية والبحثية والخدمية.

ودعا الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، المولى عزَّ وجلَّ، أن يكون العام الجديد عام خير ونماء واستقرار على مصرنا الحبيبة، وأن يُكلِّل جهود القيادة السياسية الحكيمة بمزيد من الإنجازات.

كما دعا الله أن يوفق جامعة كفر الشيخ لمواصلة دورها الرائد في دعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري، بما يليق بمكانتها الأكاديمية والمجتمعية.