متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء
هل يجوز الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ: أتمنى أن يكون عام 2026 حافلاً بالعطاء

محمود زيدان

يتقدَّم الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026م.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تهانيه القلبية وصادق دعواته  لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، والطلاب، متمنيًا لهم عامًا ميلاديًا جديدًا يحمل في طياته مزيدًا من العطاء والنجاحات المتواصلة، وتحقيق الطموحات على مختلف المستويات العلمية والبحثية والخدمية.

ودعا الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، المولى عزَّ وجلَّ، أن يكون العام الجديد عام خير ونماء واستقرار على مصرنا الحبيبة، وأن يُكلِّل جهود القيادة السياسية الحكيمة بمزيد من الإنجازات.

كما دعا الله أن يوفق جامعة كفر الشيخ لمواصلة دورها الرائد في دعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري، بما يليق بمكانتها الأكاديمية والمجتمعية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ عام 2026

