كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيدة دميانة

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيدة دميانة بمدينة كفرالشيخ، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة.

وكان في استقبال محافظ كفرالشيخ نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، وعدد من الآباء الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي، وسط ترحيب كبير بمشاركة المحافظ في هذه المناسبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والنائب محمد العرابي، والنائبة ماري جرجس، أعضاء مجلس النواب، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وأعضاء بيت العائلة بكفرالشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والأباء رعاة كنائس كفرالشيخ، وعدد كبير من الآباء الكهنة، والقيادات التنفيذية والشعبية، في مشهد يعكس وحدة الصف الوطني وتماسك النسيج المصري.

وفي كلمته، قدم محافظ كفرالشيخ التهنئة للإخوة الأقباط وأبناء المحافظة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية، ناقلًا تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ودعا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يكون العام الجديد عامًا مليئًا بالخير والاستقرار، مؤكدًا أن مصر ستظل محفوظة بحفظ الله، عصية على كل محاولات العبث أو التفرقة، بفضل وحدة شعبها ووعي أبنائها وقيادتها الحكيمة.

,أشار محافظ كفرالشيخ إلى استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحًا أن المبادرات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة تأتي في إطار رؤية متكاملة لخدمة المواطن.

من جانبه، أعرب نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس عن تقديره لمشاركة محافظ كفرالشيخ في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مقدمًا التهنئة للشعب المصري، ناقلًا تحيات قداسة البابا تواضروس الثاني لأبناء كفرالشيخ، داعيًا الله أن يعم السلام مصر والعالم.

وأشاد بجهود الدولة المصرية وقيادتها في ترسيخ قيم المحبة، ومشيدًا بما تشهده محافظة كفر الشيخ من إنجازات في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التقدم في العالم، داعيًا إلى تعزيز قيم السلام والمحبة والعمل من أجل مستقبل أفضل للوطن.