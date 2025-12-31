قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا
4 ركعات في بداية العام الجديد.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
طارق السيد يكشف الساعات الأخيرة قبل انتقال زيزو لـ الأهلي
أحمد حسن يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع طارق مصطفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيدة دميانة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيدة دميانة بمدينة كفرالشيخ، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة.

وكان في استقبال محافظ كفرالشيخ نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، وعدد من الآباء الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي، وسط ترحيب كبير بمشاركة المحافظ في هذه المناسبة.

جاء ذلك بحضور  الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والنائب محمد العرابي، والنائبة ماري جرجس، أعضاء مجلس النواب، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وأعضاء بيت العائلة بكفرالشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والأباء رعاة كنائس كفرالشيخ، وعدد كبير من الآباء الكهنة، والقيادات التنفيذية والشعبية، في مشهد يعكس وحدة الصف الوطني وتماسك النسيج المصري.

وفي كلمته، قدم محافظ كفرالشيخ التهنئة للإخوة الأقباط وأبناء المحافظة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية، ناقلًا تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الميلاد المجيد 

 ودعا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يكون العام الجديد عامًا مليئًا بالخير والاستقرار، مؤكدًا أن مصر ستظل محفوظة بحفظ الله، عصية على كل محاولات العبث أو التفرقة، بفضل وحدة شعبها ووعي أبنائها وقيادتها الحكيمة.

,أشار محافظ كفرالشيخ إلى استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحًا أن المبادرات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة تأتي في إطار رؤية متكاملة لخدمة المواطن.

من جانبه، أعرب نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس عن تقديره لمشاركة محافظ كفرالشيخ في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مقدمًا التهنئة للشعب المصري، ناقلًا تحيات قداسة البابا تواضروس الثاني لأبناء كفرالشيخ، داعيًا الله أن يعم السلام مصر والعالم.

وأشاد بجهود الدولة المصرية وقيادتها في ترسيخ قيم المحبة، ومشيدًا بما تشهده محافظة كفر الشيخ من إنجازات في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التقدم في العالم، داعيًا إلى تعزيز قيم السلام والمحبة والعمل من أجل مستقبل أفضل للوطن.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح.. اختيارات ذكية لنجاح يومك الكبير

بالصور

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد