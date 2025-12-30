أعمدة كهرباء وكشافات إنارة جديدة ضمن مبادرة كفر الشيخ بتنور.. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن بدء تركيب أعمدة كهرباء وكشافات إنارة جديدة بعدد من طرق المحافظة، ضمن مبادرة «كفرالشيخ بتنور».

جاء ذلك في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025–2026، في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تطوير الخدمات ورفع كفاءة المرافق الأساسية بجميع قرى ومدن المحافظة، مشيرًا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية أولًا بأول، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات بالتوازي، منها مبادرة «تمهيد الطرق» في قرى ومراكز المحافظة بمعدات المراكز والمدن والتدخل السريع، إلى مبادرة «صيانة المعدات المتهالكة» بدلًا من تكهينها.

وأشار إلى مبادرة «كفر الشيخ للأخضر»، ومبادرة «كفر الشيخ نظيفة» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالنظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات، بما يسهم في الحفاظ على البيئة ورفع جودة الخدمات للمواطنين.