بسبب خلافات أسرية.. التحقيق في واقعة فيديو طفل كفر الشيخ

تباشر جهات التحقيق بكفر الشيخ، التحقيق في واقعة فيديو طفل كفر الشيخ، الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا».

كشف ملابسات الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالترجل من سيارة يستقلها رفقة آخر واستيقاف طفلين وخطف أحدهما عقب مقاومة الطفل الثانى له بكفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( والد الطفل الذى تم اختطافه) والسيارة وقائدها (صديق الأول).

وبمواجهتهما أقر الأول بأنه حال مشاهدة نجله رفقة الطفل الآخر قام باصطحابه عنوة لوجود خلافات بينه وطليقته “والدة الطفل”، وأيد قائد السيارة ما سبق.

جرى تحرير الطفل المختطف، والتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة.